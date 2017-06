Ganadores de los torneos bonaerenses

ASCENSIÓN

En la localidad de Ascensión se llevó a cabo la Etapa Local de los Torneos Bonaerenses 2017, en las disciplinas Solista Vocal y Narrativa, siendo ganadores:

Solista vocal: Sub 15: Porta Gianella; Sub 18: Fhur Priscila; Narrativa: Sub 15: Benítez Oriana; Sub 18, Gerola Rebilla Lucila. Única: Cuellas Norma.