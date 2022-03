Tellechea: “Más autonomía es eficiencia al momento de atender la problemática de nuestros vecinos”

Ayer por la tarde, el intendente de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea dio inicio al periodo 2022 de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante y, en su discurso, apoyó el proyecto provincial para que los distritos de la provincia de Buenos Aires tengan autonomía.

Con respecto a esto, el jefe comunal dijo que “a 5 días de cumplirse 31 años de la autonomía de Florentino Ameghino, creo que es un buen momento para reflotar un viejo debate, pero más necesario que nunca acerca de la autonomía real que deben gozar los municipios de la provincia de Buenos Aires; desde nuestro gobierno apoyamos plenamente el proyecto presentado en la Legislatura Bonaerense porque creemos que más autonomía es más eficiencia y eficacia al momento de atender la problemática de nuestros vecinos”, afirmó.

Además, el intendente de Ameghino hizo hincapié en temas como la pandemia, economía, desarrollo social, salud, infraestructura, seguridad, hábitat, educación y producción. Al cierre de su discurso recordó a los combatientes de Malvinas y elogió a la oposición local por su gestión con la provincia de Buenos Aires.

Pandemia

“Hoy podemos afirmar que gracias a la ciencia, a la vacunación y a una sociedad que nunca bajó los brazos estamos cerrando definitivamente una etapa oscura en la historia de la humanidad; el año pasado para esta fecha acumulábamos apenas poco más de 200 casos confirmados de Covid lo que vislumbra el compromiso de los ameghinenses en el cuidado individual y nos permitió llegar mejor parados a la intensa campaña vacunación; gracias a eso pudimos evitar más pérdidas incluso en momentos de altísima contagiosidad durante el 2021, esto se demuestra en la estadística oficial de la provincia en donde Florentino Ameghino se ubica como uno de los municipios con menor índice de letalidad alcanzando el 1,04%; hoy nos encontramos atravesando los vestigios de la pandemia pero no por eso estamos menos preocupados; ahora quedan un sinfín de problemáticas sanitarias sociales y económicas que requieren políticas activas para la resiliencia de nuestra comunidad”.

Economía

“Cómo en cada oportunidad de los últimos 5 años que me tocaron estar al frente del gobierno local, aprovecho este medio para contarles la realidad que atraviesa nuestro municipio; en un presente extremadamente delicado, entiendo que plantear cualquier análisis o proyección sin contemplar dicho contexto sería como intentar tapar el sol con la mano o más bien cae en puras expresiones de deseo; lamentablemente desde el año pasado hasta acá nada ha mejorado en nuestra economía, muy a pesar de cada argentino el salario cada vez alcanza para menos, los precios cada vez suben más y la actividad económica no logra repuntar; esto impacta de lleno en la vida de cada ameghinense y los más preocupante es que no se observan acciones concretas por parte del Gobierno Nacional tendientes a mejorar esta realidad, muy lejos de eso, lo que se observa son discursos contradictorios y hasta irresponsables que lo único que agregan es mayor dramatismo e incertidumbre a nuestra sociedad”.

Desarrollo Social

“Asumiendo la realidad del presente que atravesamos desde el área de Desarrollo Social venimos incrementando año tras año las ayudas sociales destinadas a sectores vulnerables y familias con necesidades básicas insatisfechas; durante la pandemia implementamos el programa alimentario municipal mediante el cual se entregan bolsones de alimentos de manera periódica a cientos de familias del distrito y dado el contexto actual seguiremos aumentando este año a fin de que algo tan básico como el alimentos no falte en ningún hogar. A su vez, el programa contempla ayuda específicas a personas con patologías que inciden sobre la alimentación como la diabetes y la celiaquía; continuaremos con el programa ‘Mi huerta en casa’ que en 2021 alcanzó a más de 200 familias para que estas puedan cultivar sus propios alimentos generando hábitos saludables; estas acciones son adicionales y complementarias a otros beneficios que se otorgan desde el Estado Nacional y provincial como la tarjeta ‘Alimentar’, el programa ‘Más vida’ y la ‘Asignación Universal por Hijo’, entre otros”.

Salud

“La pandemia nos obligó a adecuarnos sobre la marcha pero no impidió que sigamos desarrollando una agenda de inversión y mejoras en el sistema sanitario local y principalmente en nuestro hospital municipal; desde el año pasado estamos recuperando los servicios pre pandemia en los centros de atención primaria de la salud y en las localidades en donde incluso hemos ampliado hacía nuevas prestaciones cómo odontología en Porvenir y kinesiología en Blaquier. El hospital municipal es una muestra de que cuando hay voluntad se puede lograr la mejora de la institución sanitaria más importante del distrito. En 2021 inauguramos la primera etapa de puesta en valor del hospital que incluyó el sector de guardia, sala de observación, admisión y shock room; en este mismo año iniciamos la segunda etapa que comprende la nueva farmacia y la remodelación total del sector de residuos patogénicos, circulación del área de internación, rayos x, kinesiología y gasoterapia. Esto último ya se encuentra finalizado e implica que nuestro hospital cuente con un sistema de oxígeno central, una demanda histórica que hoy estamos cumpliendo; también finalizamos la puesta en valor de una parte del edificio que da a la calle 7 y 26 que será destinado a salud mental. Todas estas obras tienen objetivos múltiples que impactan de manera real en la atención de los ameghinenses, mejora las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y profesional auxiliar; y también nos permite acercarnos al objetivo de habilitar el edificio conforme a los requerimientos del Ministerio de Salud. También se suman innovaciones para este año, nos proponemos la instalación del consultorio de oftalmología con todo su equipamiento, la digitalización del servicio de mamografía y la ampliación de los servicios de laboratorio que permitirá un ahorro en derivaciones y mayor rapidez en los resultados”.

Infraestructura

“En 2021 a pesar del contexto de crisis y el aumento exponencial de los costos de la construcción pudimos avanzar en proxectos que eran muy demandados por la comunidad, como por ejemplo, la finalización de la obra de red cloacal de Blaquier; una obra muy demandada por los vecinos desde hace décadas que pudimos iniciar en el primer período de gobierno junto a la provincia y finalizamos el año pasado con recursos municipales; hoy las cloacas son un hecho en Blaquier y ya son varias las familias que se van conectando al nuevo servicio logrando el objetivo anhelado de contar con el 100% de la localidad con los servicios básicos. En Porvenir pudimos concretar la obra de regulación de excedentes hídricos del camino Porvenir-Roberts que en la última lluvia demostró un correcto funcionamiento e impidió el ingreso del agua a la localidad. Por otro lado, el año pasado comenzamos una obra muy importante de reconversión y ampliación de la red de alumbrado público que nos permitirá este año lograr que el 100% de la zona urbana de Ameghino, Blaquier y Porvenir cuenten con iluminación pública LED; también mejoraremos la prestación del servicio a partir de la compra de un nuevo camión con hidroelevador que será adquirido con recursos municipales; este año contaremos con un fondo para infraestructura de casi 29 millones de pesos y un fondo destinado a seguridad de casi 11 millones de pesos”.

Seguridad

“Colaboraremos con la policía en la compra de equipamiento y mejoras del sistema de monitoreo con más cámaras de seguridad”.

Hábitat

“No puedo decir que se trate de únicamente de un problema ameghinense ya que tiene escala nacional y se profundiza la crisis económica que vivimos; desde el municipio nuestra capacidad financiera es escasa y nos obliga a recurrir necesariamente al financiamiento nacional o provincial; hemos avanzado en conversaciones con el titular del Instituto de la Vivienda para la gestión de viviendas para el distrito y presentemos un proyecto para destinar más de 30 lotes a construcción de nuevas unidades habitacionales; por otra parte estamos trabajando en propuestas viables de participación público privada para generar acceso al primer lote a un costo razonable para quienes estén en condiciones de construir su vivienda”.

Educación

“Seguimos aprovechando cada recurso del Fondo Educativo y lo que llega a través de provincia para mejorar las instituciones donde se forman nuestros niños, niñas y adolescentes. El año pasado junto a la provincia seguimos apostando a la enseñanza técnica mediante la construcción de un aula nueva y dos aulas taller en el ex galpón del ferrocarril; este año presentamos un proyecto y estamos gestionando la construcción de más aulas para atender una demanda que crece año tras año. Realizamos una obra de cocina comedor y baño en el jardín de infantes 904 y nuevos baños y reparación de las existentes en el jardín 901. Además, empezamos a construir el nuevo jardín 902 de la localidad de Blaquier con el esfuerzo de la provincia que pone un 60% del valor de la obra y el municipio que pone el 40% restante. Seguiremos implementando el programa municipal de becas para estudios superiores que alcanzan a casi 60 jóvenes ameghinenses con ayuda dineraria mensuales”.

Producción

“Se implementarán más capacitaciones a emprendedores en temas relacionados a ventas, finanzas, educación financiera y talleres de oficio. Para este 2022 nos proponemos establecer el programa de reciclaje en Blaquier y en Porvenir”.

Elogio a la oposición

“Quiero felicitar al bloque de la oposición, si me permiten decirle oposición, porque se que, por momentos, se llega a lugares en la provincia donde nosotros nos cuesta llegar y nos parece muy bien que para Ameghino cada uno haga el esfuerzo que tiene, puede y que llega porque un bien para un ameghinense no importa de donde venga, el bien está; por eso leí en una publicación de ustedes que ya se estaba casi terminando el tema del camino de acceso a Porvenir; lo que me pareció excelente, los felicito en la forma que han trabajado incluso con Patricio García".