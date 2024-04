Unión por la Patria reclama por la inactividad en el Concejo Deliberante

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Hugo Bas, mostró su descontento al comentar que hace 15 días no hay actividad en el Concejo Deliberante. “Estamos preocupados, un tanto enojados y analizando de qué manera vamos a proceder porque hace 15 días que no trabajamos en el Concejo Deliberante. Nos da vergüenza decirlo, pero no depende de nosotros”, contó.

En la misma línea, comentó: “Presentamos distintas minutas de comunicación. Como se trata de temas antipáticos para el intendente, no hemos podido trabajar, reunirnos y sesionar temas importantes, como, por ejemplo, lo que ocurrió el 15 de marzo en Blaquier, con la lamentable tragedia en el pozo de bombeo”, señaló.

"También presentamos una minuta de comunicación con la presencia del intendente municipal, de funcionarios del área de obra pública y secretaria de gobierno para que nos expliquen acerca de todo lo que tiene que ver con la realización de una obra sin autorización y desarmando las vías del ferrocarril”, apuntó.

Obra pública

“Sin dudas a alguna, la necesidad de obra pública es una cuestión que va a impactar. Si bien Ameghino, en los últimos años, no ha tenido obra pública importante, mucho menos lo tendrá a partir de estas acciones del gobierno nacional”, analizó.

“Hasta el 10 de diciembre del 2023 había mucha obra pública en todo el país. De todas formas, en Ameghino carecíamos de obras públicas. Lo único que ocurrió en los últimos años fueron inversiones de la Provincia”, contó.

“Cuando digo lo poco que hubo, si bien fue importante, fueron cuadras de asfalto con 72 millones de pesos que invirtió la Provincia. También hubo inversiones para el cordón cuneta. La Provincia de Buenos Aires es muy generosa con el distrito”, señaló el presidente de la coalición.

Por otro lado, Bas indicó que “venimos de sufrir situaciones muy graves y trágicas, en Blaquier por ejemplo, con la pérdida de seis vidas. También, en la misma localidad, el municipio comenzó una obra en un predio que corresponde al gobierno nacional y arrancó sin ningún tipo de autorización. Por el momento, esos hechos necesitan algún tipo de respuesta, que aún no ha llegado por parte del intendente municipal”.