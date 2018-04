Dos jóvenes de la Región fueron distinguidos por la Provincia

En el marco de la segunda edición del programa Abanderados, el gobierno de la provincia de Buenos Aires premió a los 25 estudiantes más destacados de escuelas secundarias públicas bonaerenses, quienes realizarán una práctica laboral rentada de doce meses en distintos organismos estatales.

ARBA, Banco Provincia, Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Cultura y Educación son algunos de los organismos bonaerenses que recibirán a los alumnos, de acuerdo al perfil vocacional de cada uno.

Para acceder a esta oportunidad, cada participante del programa presentó una propuesta que fue evaluada por un jurado que consideró los valores, la creatividad, las habilidades y competencias de cada uno de los aspirantes.

La distinción de los abanderados que representan a cada una de las regiones educativas se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Gobernación en La Plata y contó con la participación del vicegobernador Daniel Salvador, el ministro de Educación Gabriel Sánchez Zinny y el titular de la cartera laboral Marcelo Villegas.

Durante el acto, Salvador dijo: “quiero ponderar esta propuesta, ya que rescata valores como el esfuerzo, el mérito, el respeto y el poder exigirse en pos de proyectos que hacen un aporte a la comunidad”. Por su parte, Sánchez Zinny señaló: “felicito a los abanderados y a sus familias, y quiero alentarlos a seguir con ese entusiasmo, que estudien en la universidad y aporten al desarrollo productivo de sus lugares”.

El funcionario agregó: “es importante que un joven haya desarrollado un proyecto en equipo. Fortalecer la escuela pública es vincularla con el mundo laboral y darles a los chicos estas oportunidades en el mundo del trabajo”.

Alumnos de la región

Los alumnos distinguidos, Camila Belén Grismado, de Florentino Ameghino, y Esteban Perrier, de Rojas, junto a Federico Castellano, director de la Escuela Secundaria “Nicolás Avellaneda” de Rojas, dialogaron con Democracia acerca de este reconocimiento y la nueva oportunidad que les permitirá a los jóvenes tener sus primeras experiencias laborales vinculadas a sus intereses.

Esteban Perrier tiene 18 años, es oriundo de Rojas, egresó de la Escuela Secundaria “Nicolás Avellaneda” y este año comenzó a cursar la carrera de Ingeniería Agronómica en la Unnoba, sede de Pergamino.

En diálogo con este diario, Esteban contó que “el proyecto presentado consistió en el reciclado de botellas: en la escuela recibíamos botellas, las seleccionábamos, compactábamos y las enviábamos a una empresa de Santa Fe, donde hacen baldes y otros objetos plásticos, también donamos tapitas al Hospital Garraham” y agregó “se plantea que este proyecto no sea extracurricular y que se aborde desde todas las áreas y materias, que cada una aporte desde su lugar a un mismo proyecto y este año empezaría a desarrollarse en la escuela”.

El joven rojense comentó también que en La Plata les realizaron entrevistas para conocer sus intereses vocacionales “las pasantías rentadas son veinte horas semanales y el horario de trabajo se acomodaría acorde al estudio y ocupación de cada uno, se pueden hacer en un lugar vinculado a nuestros intereses, así que nos entrevistaron para saber en qué organismo de la Provincia podríamos adaptarnos; en mi caso podría ser el INTA de Pergamino o, como terminé la secundaria en el Bachillerato de Economía, ARBA sería otra opción”. Esteban aseguró también que “la experiencia laboral ayuda mucho, es muy importante la oportunidad, nos van a asignar un mentor para que vaya controlando y capacitándonos en el trabajo”.

Por su parte, el director de la Escuela Secundaria Nº 4 “Nicolás Avellaneda” de Rojas, Federico Castellano, aseguró a Democracia que “esta distinción es de gran importancia porque posiciona a la escuela en la Región y en la Provincia y, al mismo tiempo, el reconocimiento a Esteban incentiva a los demás alumnos, es un elemento de motivación, a más de uno le va a llamar la atención”.

Consultado por la relevancia de acceder a un sistema de pasantías al terminar la secundaria, Castellano dijo que “es una instancia válida, la escuela tiene entre sus fines preparar a los alumnos para el mundo del trabajo, aunque muchas veces quedamos lejos, las posibilidades de implementar pasantías son complejas, son instancias muy burocráticas, generar este tipo de espacios para los estudiantes se ha vuelto muy complicado, así que es muy positivo”.

En este sentido, Castellano apuntó también que “sería bueno que esta oportunidad la tengan más chicos, Esteban es una excelente persona, con cualidades destacadas para el estudio, y se lo merece, pero sería bueno que otros estudiantes, no solo los abanderados, puedan acceder, siempre y cuando tengan interés en hacerlo”.

Camila Belén Grismado también terminó sus estudios secundarios el año pasado, en la Escuela Secundaria Nº 1 de Florentino Ameghino, distrito en el que vive. En declaraciones a Democracia, Belén aseguró que “yo quería estudiar abogacía cuando termine la escuela, pero debido a la situación económica que atravesamos, no tuve oportunidad de hacerlo, así que esta oportunidad es grandísima para mí y tengo mucho interés de continuar con mi proyecto”.

El proyecto que presentó Camila –con el apoyo de tres docentes tutoras - se basa en la continuidad pedagógica: por factores como el mal tiempo, el embarazo adolescente, entre otros, muchos alumnos y alumnas no podían asistir a la escuela, por lo cual, la idea fue crear una plataforma virtual para garantizar la continuidad pedagógica, a través del uso de las tecnologías para que todos aquellos que tuvieran que interrumpir, pudieran seguir conectados con los docentes a través de esta herramienta online.

“Vamos a continuar desarrollándolo para que se lleve a cabo”, indicó Camila y agregó “además de que esta oportunidad es valiosa para mí, considero que, a su vez, incentiva a que los chicos sigan adelante y sepan que hay muchas oportunidades.