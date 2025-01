Faltazo oficial, reunión a medias y tensión entre Kicillof y la Legislatura

La tensión política entre la Legislatura y Axel Kicillof sigue intacta.

El gobierno bonaerense decidió no mandar representantes a la reunión que se iba a desarrollar ayer para reanudar las negociaciones por el Presupuesto 2025 y como respuesta las autoridades de la Cámara de Diputados concretaron su propio encuentro con legisladores del PJ y algunos bloques de la oposición.

Tras la frustrada sesión de finales del año pasado, funcionarios, diputados y senadores habían acordado volver a reunirse ayer para intentar que los proyectos frustrados se pudieran aprobar en febrero.

En el medio, Kicillof dispuso la prórroga del Presupuesto y la ley Impositiva. Para algunos sectores de la oposición, se trata de una señal en el sentido de que el Ejecutivo habría decidido administrar durante el año sin esas dos herramientas.

Los motivos de la ausencia de los funcionarios cruzó dos versiones. Desde la Legislatura se decía que habían “pedido tiempo”, se hablaba de unos 10 días, para readecuar los proyectos. Pero desde el propio Gobierno se esgrimían otras razones. “Lo que nosotros dijimos es que si no tenían nada nuevo para plantear no tenía sentido la reunión. Y cómo las propuestas de la oposición eran las mismas que el 27 de diciembre, simplemente era una reunión para la foto. Y tiempo para perder sacándonos fotos no tenemos”, disparaban.

Las distintas posturas reflejan que el clima de tensión política sigue existiendo. Por un lado, entre Kicillof y buena parte del bloque de Unión por la Patria, que ayer buscó dejar expuesto al Ejecutivo al llevar adelante de todas formas la reunión pese a la ausencia de funcionarios. Pero también, con distintos sectores de la oposición a los que el Gobierno acusa de bloquearle la autorización para acceder a una herramienta clave: el permiso para endeudarse por casi 1.300 millones de dólares.

“Mientras la oposición sigue haciendo puestas en escena nosotros tenemos que readecuar toda la planificación para ajustar la gestión sin Presupuesto ni Fiscal Impositiva”, insistían en el Gobierno.

De la reunión sin los funcionarios participaron el titular de la Cámara baja, Alexis Guerrera, el titular de la comisión de Presupuesto, Juan Pablo de Jesús, y los diputados opositores Maricel Etchecoin (Coalición Cívica), Diego Garciarena (UCR) y Matías Ranzini (PRO).

“Siguieron charlando y tratando de acercar posiciones para tratar de aprobar este paquete de leyes”, dijeron en desde el bloque oficialista.

Al margen que el Ejecutivo haya pedido más tiempo, el oficialismo no va a dejar de tener diálogo con la oposición porque sería sumar más riesgo a la aprobación. Es parte de la estrategia legislativa”, añadieron al buscar bajarle tensión a la relación con el Gobierno.

Los bloques radical, del PRO y la Coalición Cívica son claves para que salga el endeudamiento, cuya aprobación requiere los dos tercios de los votos.

La oposición con el aval de legisladores peronistas buscan crear un fondo para municipios por cerca de 400 mil millones de pesos, pero el Ejecutivo no quiere que sea mayor a los 160 mil millones. También rechaza otro fondo para gastos en seguridad que fogonean intendentes camporistas.

Bloques opositores quieren eliminar un artículo de la ley impositiva que le permitiría al Gobierno aumentar por encima del tope del 28 por ciento el Impuestos Inmobiliario. Esa pretensión también es rechazada por la administración Kicillof. Además, el radicalismo sigue presionando para que se cubra una de las cuatro vacantes que existen en la Corte y que sea destinada a un representantes elegido por el partido centenario.

Kicillof rechaza introducir ese debate porque implicaría ceder espacios también al kirchnerismo y a Sergio Massa, en medio de la tensión interna que existe en Unión por la Patria.

En ese contexto, el debate sigue trabado. Ayer ese clima de dientes apretados volvió a verificarse en la Legislatura, donde los funcionarios decidieron no ir y peronistas y la oposición se juntaron por las suyas.

Prórroga

En ese contexto, el Gobernador tomó la decisión de prorrogar el Presupuesto 2023 (el año pasado tampoco terminó pasando por la Legislatura aunque en otro contexto) y la ley Impositiva 2024.

Como ya informara este diario, la extensión de la vigencia de la ley Impositiva le permitirá a la Provincia comenzar a cobrar impuestos a partir de febrero, cuando venza la primera cuota y el pago anual del Inmobiliario. Si bien podría haber algunas demoras en la emisión, la idea oficial es respetar el calendario. En marco, en tanto, comenzará a vencer la Patente.

Con la prórroga, se mantendrá vigente la cuota adicional para el Inmobiliario Rural y en el caso del Urbano, para los propietarios cuyas viviendas tengan un valor fiscal de 31,4 millones de pesos.