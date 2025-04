Guerra sin cuartel: otro desafío K al Gobernador

El kirchnerismo y Sergio Massa decidieron acelerar a fondo contra Axel Kicillof y la sesión llamada para mañana en la Cámara de Diputados bonaerense podría transformarse en escenario clave de la batalla política que se libra en el peronismo. Según trascendió en fuentes parlamentarias, ambos sectores buscarían aprobar un proyecto para suspender las PASO y obligar al Gobernador a llamar a elecciones concurrentes, es decir, en la misma fecha que las nacionales.

Se trata de replicar un primer movimiento que se concretó la semana pasada en el Senado, cuando el kirchnerismo avanzó con la presentación de un proyecto en el mismo sentido. Ahora, lo que se busca es replicar esa iniciativa en Diputados y tanto el massismo como La Cámpora pusieron manos a la obra en busca de aliados entre la oposición para votarlo.

Para ello, se tomará el proyecto ya presentado por el massista Rubén Eslaiman, al que se le agregaría la cláusula de las elecciones concurrentes, con la premisa de que los cargos bonaerenses se voten junto con los nacionales el 26 de octubre.

Kicillof quiere adelantar las elecciones bonaerenses y llevarlas a septiembre. Cristina Kirchner y Massa, se oponen. La disputa política ahora se libra en la Legislatura, mientras sobrevuela una versión inquietante: si Diputados aprueba el proyecto, el Gobernador podría verse impulsado a dictar el decreto de convocatoria a elecciones anticipadas como una forma de neutralizar la ley a la que le faltaría la sanción del Senado.

Para el Ejecutivo bonaerense, el proyecto del kirchnerismo es inconstitucional y reivindica la potestad del Gobernador de llamar a elecciones y sus atribuciones para llamar y fijar fecha. Señalan que el texto de la Constitución es claro cuando en el artículo 144 inciso 7 se habla de “convocar al pueblo de la Provincia a todas las elecciones en la oportunidad debida”.

Desde el Instituto Patria afirman lo contrario. “La Constitución no dice que (las elecciones) tendrán lugar en la fecha que convoque el Poder Ejecutivo, dice ‘en la fecha que la ley establezca’. En consecuencia, es la Legislatura la que establece la fecha en que se realizan las elecciones legislativas. En uso de esas facultades constitucionales, el Poder Legislativo puede establecer plazos, como indica la ley electoral vigente, o puede establecer fechas, como ordena, por ejemplo, el código electoral nacional”, dijo la senadora Teresa García, quien presentó el mencionado proyecto en el Senado.

En ese marco, ayer se multiplicaron las reuniones en Diputados y los cruces telefónicos. Uno de los más activos en las negociaciones fue el titular de la Cámara, el massista Alexis Guerrera.

Unión por la Patria cuenta con 37 legisladores, pero se sabe que los 11 que responden a Kicillof no votarán que se le arranque al mandatario la potestad de fijar la fecha de las elecciones. La jugada necesita el apoyo de los dos tercios de la Cámara, es decir, 62 legisladores.

En busca de aliados

Kirchneristas y massistas buscan sumar a los 13 diputados de La Libertad Avanza. La fuerza que responde a Javier Milei también está interesada en que los comicios bonaerenses sean simultáneos con los nacionales por una sencilla razón: buscan polarizar con Cristina Kirchner. Un desdoblamiento como el que busca imponer Kicillof los obligaría a exhibir un armado provincial robusto del que todavía carecen.

Pero a los libertarios les hace ruido la coincidencia con el kirchnerismo. Por eso el tema se está debatiendo internamente y por ahora no hay decisión tomada.

Las cuentas kirchneristas anotan al bloque de Unión Renovación y Fe: los 9 “libertarios blue” que suelen ser funcionales en varias votaciones al peronismo.

Los 13 diputados del PRO son los otros aliados que buscan Massa y el kirchnerismo. El partido amarillo aún no tomó una decisión y se habla de una reunión que animarán hoy sus diputados para adoptar una postura respecto de las elecciones concurrentes. Sí apoyarán la suspensión de las PASO.

Si el kirchnerismo consiguiera esos apoyos contaría con 61 diputados, a uno de la cifra mágica requerida. Alguna ausencia entre los que no apoyarían les facilitaría las cosas.

Por el lado del radicalismo, los dos bloques en que está dividido el partido (el abadista que lidera Diego Garciarena y el que responde a Martín Lousteau y Facundo Manes que preside Matías Civale), en principio no se sumarían al proyecto.

Mientras tanto, la tensión en el peronismo sigue en aumento. Ante la insistencia de Kicillof en desdoblar, Cristina Kirchner y su hijo Máximo se reunieron el domingo por la noche con intendentes aliados del Conurbano y allí la ex presidenta lanzó un bomba política: dijo que podría ser candidata a diputada por la Tercera sección electoral como forma de desafiar al Gobernador. Ahora se habla de que Massa podría encabezar la lista de la Primera.

Ese movimiento tendría su lógica. Si no prospera el proyecto para que las elecciones sean concurrentes y se impone la idea de separar los comicios, el kirchnerismo no daría el aval para que se suspendan las PASO.

De esta forma, la interna entre el Gobernador y el tándem kirchnerista-massista podría dirimirse en Primarias con Cristina como cabeza de lista en la zona sur del Conurbano, donde late más fuerte el corazón de su fuerza electoral.

Tras la pausa del feriado se aguarda un jueves de altísimo voltaje político. Por un lado, la Cámara de Diputados en busca de número con la intención de torcerle el brazo al Gobernador. Por el otro, el propio Kicillof encabezando a metros de allí, en el Teatro Argentino, un acto político que se robusteció en expectativas en ese contexto político.

En el medio, aparecen las especulaciones. Una de ellas, acaso la más jugosa, habla de que el Ejecutivo podría terminar dictando el decreto de convocatoria a elecciones anticipadas si la Cámara baja aprueba el polémico proyecto de comicios concurrentes, como forma de bloquear la ley en trámite a la que le restaría la sanción del Senado.