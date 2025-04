Kicillof dio señales más claras por el desdoblamiento de las elecciones

“Lo mejor es que la elección sea en dos días distintos”, advirtió en la tarde de ayer el Gobernador, Axel Kicillof, al encabezar un acto en el Teatro Argentino de La Plata, desde donde dejó señales de ir a desdoblamiento de los comicios provinciales, es decir en una fecha distinta a los nacionales. La posición del mandatario bonaerense es contraria a la de Cristina Kirchner, La Cámpora y al sector que le responde a la expresidenta en la Legislatura, el cual encaró una nueva ofensiva (ver aparte) en una interna que recrudece.

Kicillof, que estuvo acompañado sobre el escenario por el intendente local, Julio Alak, evitó precisar qué día deberían ir a votar los bonaerenses. Solo esbozó una sonrisa cuando desde un sector de la abarrotada sala Ginastera del coliseo provincial alguien le gritó con tono de reclamo: “Poné fecha, Axel”, a lo que el Gobernador aclaró: “No vinimos acá para hacer anuncios, sino para exponer argumentos”.

En ese sentido, fue contundente a la hora de explicar su postura, con duras críticas a Milei, por haber impulsado la Boleta Única de Papel que aprobó el Congreso y que, según el Gobernador, “nos lleva a un caos electoral” al establecer dos sistemas de votación distintos que “sólole convienen” al Presidente. Eso se interpretó además como un tiro por elevación a Cristina Kirchner, a la que en otro tramo le hizo un guiño al repudiar que "la persecución judicial sobre Cristina es canalla, es miserable, ilegal".

Volviendo a la cuestión electoral, Kicillof aseguró que “si la gente no puede votar perdemos todos, entonces una solución posible es hacer en dos días distintos. No es más caro”, y subrayó que “buena parte de los intendentes cree que esto es lo mejor”.

A las críticas del kirchnerismo contra el desdoblamiento, el jefe de Estado bonaerense respondió que “esto no quiere decir abandonar la discusión nacional” y justificó: “Necesitamos que la motosierra no entre a los concejos ni a los municipios ni a la Legislatura, como también necesitamos diputados y diputadas que se opongan a Milei en el Congreso”.

Kicillof se metió en la polémica electoral sobre el final de una charla de casi tres horas organizada por la Subsecretaría de Economía Popular, a cargo del dirigente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, crítico del kirchnerismo. Fue también ese el marco elegido por el mandatario para convocar a la unidad al peronismo y a construir una alternativa de Gobierno que tenga “autoridad” y “decisión”, algo que, admitió, le faltó a la gestión del Frente de Todos.

“No repetir lo que pasó”

En otro mensaje para el kirchnerismo duro, el Gobernador llamó a mantener "un estado de deliberación, incluso con enojos" para tener con toda la dirigencia "una discusión fraternal, para no repetir lo que pasó y contener a todos los sectores que se sintieron excluidos" del Frente de Todos, tras la gestión de Alberto Fernández a la que definió como "un gobierno que salió mal, no fue una experiencia feliz" y al que identificó como uno de los “dos fracasos” que terminaron en el triunfo Milei. La otra mitad se la adjudicó a Mauricio Macri.

Más contundente, agregó que “no tenemos remedio si no somos capaces de discutir lo que corresponde y no tachando de traidor al que piensa distinto. Eso es parte de lo que pasó en la etapa anterior” y propuso: "Tenemos que darle una respuesta a la sociedad, algo que entusiasme a la gente, que le genere confianza y representación porque estamos todos de acuerdo en que nuestro último gobierno no salió bien".

En ese punto, los militantes, ministros y sindicalistas que coparon la Ginastera lo interrumpieron al grito de “Axel presidente” y el Gobernador aprovechó entonces para convocar al armado de “un frente en el que estén incluidos todos los sectores que quieran ponerle un freno a Milei y defender la Provincia".

En otro mensaje a la interna del PJ, aseveró que "en esto nadie tiene la verdad absoluta".

Sobre la experiencia de 2019, recordó que cuando "logramos la unidad, ganamos las elecciones con esfuerzo de todos los sectores, de Cristina, pero después no pudimos gobernar" y reconoció: "Teníamos en el propio gobierno posiciones distintas, no había unidad". Con la mira en 2027, llamó a construir un gobierno "que tenga un funcionamiento armónico, coordinado".

En una suerte de autocrítica de lo que fue el gobierno del Frente de Todos, se excusó: "No se tome esto como defensa de Alberto que no pienso asumir, pero tenemos que llegar a la formación de una fuerza política que apoye las decisiones que va tomando el Gobierno" y que esto hay que debatirlo “antes de estar ahí (en el gobierno) porque lo peor que nos puede pasar es llegar ahí y no tener esto resuelto".

Las palabras del Gobernador no solo fueron en dirección al kirchnerismo y Cristina, también fue muy crítico de Macri y de la gestión de Milei, al que llamó “lamebotas” de Donald Trump y “ridículo” por proponer un plan de “desindustrialización y precarización” a contramano del proyecto estadounidense.