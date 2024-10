Quintela le respondió a Cristina

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que su par bonaerense, Axel Kicillof, es "el único que le queda" tanto al peronismo como "a los argentinos" como alternativa, en medio de la puja con la ex presidenta Cristina Kirchner por la Presidencia del Partido Justicialista (PJ) y en respuesta a las declaraciones de la ex mandataria en contra del Gobernador.

"Al compañero (Axel) Kicillof hay que protegerlo y cuidarlo porque es la única alternativa que tenemos hoy por hoy los argentinos, no solo los bonaerenses, sino los argentinos", lanzó Quintela.

En relación con la no definición de Kicillof, reclamada por el kirchnerismo, sostuvo: "Para protegerlo a él, le pedí que no se metiera para que no genere ningún tipo de suspicacia", en alusión a la prescindencia respecto de los postulantes a presidir el PJ.

Quintela resaltó que Kicillof “está teniendo un rol importantísimo y debe asumir la responsabilidad del rol que tiene. Y no inmiscuirse en este tema para que podamos tener una competencia lo más tranquila posible, basada en propuestas, ideas y programas".

Qué dijo Cristina

Cristina Kirchner apuntó todos sus cañones contra Axel Kicillof. En medio de la interna que se libra a cielo abierto en el PJ, dijo que “los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, en alusión del gobernador bonaerense.

La ex presidenta blanqueó así su distanciamiento con el Gobernador al que le reprocha que no se haya expresado públicamente en respaldo a su candidatura a presidir el PJ nacional. No sólo eso: aseguró que ministros del gabinete bonaerense están trabajando para juntar respaldos para su competidor por el cargo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

“El que tiene que hablar con Quintela es Axel, que es el que lo apoya. Son sus ministros los que están buscando avales para él”, arremetió la ex presidenta. Las filosas frases de Cristina Kirchner fueron escuchadas por cerca de 50 dirigentes que concurrieron a la sede porteña del Smata. “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, lanzó en otro dardo a Kicillof, según dijeron diversas fuentes.