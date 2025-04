Es todos contra todos la pelea del peronismo

A esta altura, ya es todos contra todos la pelea que se libra en el peronismo bonaerense: en declaraciones públicas, en las redes sociales o en actos, en cualquier ámbito, son cada vez más los dirigentes que se suben a la disputa y elevan la temperatura del enfrentamiento político entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

El peronismo bonaerense asiste a una pulseada a cielo abierto poco frecuente. Más aún, porque esta vez estalló en el corazón del kirchnerismo. El Gobernador está dispuesto a desdoblar las elecciones y separarlas de las nacionales, pese a los deseos de Cristina que empuja elecciones concurrentes.

Desde la Legislatura, La Cámpora motoriza los deseos de su jefa y embiste contra Kicillof. Busca aprobar un proyecto para suspender las PASO y que establezca elecciones simultáneas, esto es, que las bonaerenses se hagan el 26 de octubre junto con las nacionales. Esto podría ocurrir la semana que viene en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el Gobernador evita por ahora dictar el decreto de convocatoria a elecciones desdobladas y la tensión sigue en aumento.

Los unos y los otros

La pelea, mientras tanto, se libra en todos los terrenos. El kirchnerismo salió a replicar una carta de 45 intendentes cercanos a Kicillof en la que piden el desdoblamiento. Hizo circular una propia donde habla de “Una sola Nación, una sola Provincia, una sola elección”, en un claro mensaje contra los deseos de Kicillof. Firmaron varios intendentes, dirigentes y legisladores nacionales y provinciales.

En tiempos de alta sensibilidad, el apoyo a uno u otro sector genera ruidos. Por eso, el senador provincial Pedro Borgini, titular del gremio de Sanidad en La Plata y cercano a Kicillof, salió a desmentir el respaldo a ese pronunciamiento kirchnerista. Dijo que su firma apareció avalando el documento sin su consentimiento.

El que pateó el tablero fue el dirigente social Juan Grabois. “Me tienen las pelotas llenas”, disparó al apuntar a Kicillof y a Cristina Kirchner con quienes se reunió en los últimos días en busca de acercar posiciones. “Todos estos genios de la política no pueden resolver este problema”, añadió con ironía. “¿Cómo es la historia, Massa es el bueno y Axel es el traidor?, ¿Cristina que te puso ahí es la mala?, ¿Estamos todos en pedo?”, insistió. Y luego le advirtió a La Cámpora que “no se le ocurra bajo la supuesta representación de Cristina apretar a nadie de nuestra fuerza”.

Más polémica

Acaso agarrada de esa declaración estalló una polémica en la red social X entre el diputado camporista Facundo Tignanelli y el senador Federico Fagioli, del sector de Grabois. “Yo nunca te apreté con nada”, arrancó Tignanelli al escribirle a Fagioli. Y añadió al apuntarle a Grabois: “Quizás teme que alguien se enoje si putea a algún sector y no putea a La Cámpora. Entonces siempre putea parejo para todos lados, eso más que dar sensación de independencia o autonomía da sensación de equilibrismo”, disparó.

Fagioli no se quedó atrás. “Hace un mes venimos planteando nuestra posición y nuestro desacuerdo con la estrategia. No es algo nuevo. Siempre lo planteamos de frente y públicamente porque nosotros no hablamos en off: lo que decimos con el pico, lo bancamos con el cuerpo. Juan expresa verdades y las viene diciendo hace meses”. Y añadió. “En vez de aceptarlo, te pasas tres pueblos y decís cosas que prefiero no repetir”.

No fue lo único que ocurrió en medio de la pelea. El senador camporista Emanuel González Santalla desempolvó un viejo video en el que se reproduce un discurso de Néstor Kirchner donde apunta a Daniel Scioli. “No hay proyecto municipal ni provincial sin proyecto nacional”, se le escuchaba decir al ex presidente. El senador completó con una frase propia dirigida al kicillofismo. “Pasaron años, pero parece que algunas discusiones y algunas mediocridades siguen siendo las mismas”, apuntó.

La diputada kicillofista Susana González no se quedó atrás. “Están muy zarpados los compañeros”, dijo. Y luego disparó sobre La Cámpora. “Qué triste que una estadista y una conductora, que fue dos veces presidenta, termine encabezando una lista provincial por el solo hecho de querer golpear al gobernador que es del mismo espacio. Es triste que le hagan jugar ese papel”, añadió respecto de una eventual candidatura provincial de Cristina.

Por su parte, la senadora bonaerense Teresa García aseguró que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner será candidata en las próximas legislativas provinciales si es que finalmente el gobernador Axel Kicillof decide desdoblar las elecciones. “Cristina Kirchner lo dijo con claridad: ‘Si en la Provincia se desdobla, yo voy a ser candidata’. Es toda una definición política, no caprichosa. Va a ser candidata a diputada provincial, porque esto implica tratar de ordenar el discurso”, dijo García.

Mientras tanto, se aguardan definiciones. Kicillof quiere que se retome el diálogo, Massa junta a su tropa y La Cámpora jura que no quiere romper. Pero la pelea ya se libra en todos los frentes.