“Es ingrato”, dijo Parrilli

El senador de Unión por la Patria Oscar Parrilli (Neuquén) calificó como "ingrato" al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por no pronunciarse en favor de la ex presidenta Cristina Kirchner de cara a las elecciones internas que se realizarán el Partido Justicialista para elegir a su titular. "A nosotros nos parece muy ingrato que él no tome una postura política frente a esto porque no se trata de ser candidato a presidente, que obviamente tiene su legítimo derecho a hacerlo y nosotros no negamos que él pueda ser un candidato", dijo Parrilli.

En esa línea, continuó: "Él forma parte del espacio político nuestro. Militó allí y tuvo todos los cargos políticos. Cuando se tomó la decisión, que no fue aislada, acerca de la posibilidad que Cristina conduzca este espacio, a nosotros nos parece muy ingrato que él no tome una postura política. En esta circunstancia, en este momento, nos parece precisamente que la actitud que tenía que tener sería otra".