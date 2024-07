“Gobiernan con odio”, dijo Manes

Facundo Manes reapareció en una actividad pública en la Provincia. Fue en Lanús, donde marcó la cancha respecto de la interna partidaria, reafirmó su rol opositor y lanzó duras críticas al gobierno de Milei. “Los que llegan con odio gobiernan con odio. Nosotros estamos acá para impedir que eso suceda”, dijo el diputado nacional de la UCR. Y acotó: “El paciente está mal, el médico está mal y el tratamiento es el equivocado”.

Manes convocó a la construcción de una alternativa política de cara a 2025. “Vamos a crear un movimiento amplio, no restringido, un partido entre la sociedad civil y la mejor política para hacer oposición a este gobierno del 20% de los argentinos. Vamos a construirlo, y los que están nerviosos son los que tienen las prácticas de siempre, las fórmulas de siempre y son los mismos de siempre”, sostuvo.

“Cuando yo entraba al Congreso en diciembre y los periodistas me preguntaban: ‘¿Son oposición amigable?’ No, somos opositores, porque la democracia y los países necesitan oposiciones que marquen el terreno, que marquen la cancha, que confronten. ‘Oposición amigable’ suena a buscar un laburito, una embajada, un ministerio. Les digo a todos esos políticos: olvídense, la gente ya los caló. No sé cuánto van a tardar las encuestas en bajarles el pulgar”, añadió en otro mensaje a correligionarios que se muestran cercanos al gobierno de Milei. Y al final volvió a apuntar al Gobierno. “Dejémonos de bancar delirios y mentiras y pongámonos a trabajar”, sostuvo.