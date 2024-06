A dos lados del mostrador

Ramón Lanús dio el batacazo en las elecciones Primarias del año pasado de Juntos por el Cambio en San Isidro al derrotar al histórico intendente radical Gustavo Posse. Luego ganó los comicios generales y quedó a cargo del municipio. Respaldado por Patricia Bullrich (Posse fue en la lista de Horacio Rodríguez Larreta), Lanús no parece muy convencido de jugar a fondo en la disputa que la actual ministra de Seguridad mantiene con Mauricio Macri por el liderazgo del PRO.

De hecho, no estuvo en el acto de Esteban Echeverría que inauguró el conflicto en el que Bullrich se mostró junto a dirigentes libertarios. No sólo eso: se reunió con el ex presidente. En las últimas horas, sin embargo, buscó hacer equilibrio en medio de tanta tensión y recibió a Bullrich con la excusa de lanzar un plan de seguridad para su distrito. Como para dejar a todos contentos. ¿O no?