“La gente ya decidió que en la Provincia quiere un cambio”, aseguró Rodríguez Larreta

Este mediodía, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los precandidatos a Presidente por Juntos, estuvo en Pergamino, donde mantuvo un encuentro con vecinos en el bar Amelie en la Peatonal y, posteriormente, brindó una conferencia de prensa. Tras la misma, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires accedió a una nota exclusiva con diarionucleo.com acompañado del intendente Javier Martínez.

En la recorrida lo acompañaron Paula Bustos, diputada provincial en representación de la Segunda Sección Electoral; la abogada penalista Florencia Arietto; y Martín Redrado, secretario de Asuntos Estratégicos de la CABA.

E precandidato a Presidente habló de la importancia de la estabilidad política en Argentina, de la necesidad de romper con la dinámica de la agresión y la violencia en la política. También se refirió a la posibilidad de adelantar las elecciones en la Provincia y de la unidad en Juntos por el Cambio. Adicionalmente, mencionó su relación con Fernán Quiroz, precandidato del Pro en Capital Federal.

-Siempre suele hacer referencia que la política no puede ir de un lado a otro como sucede con un péndulo. En ese péndulo, ¿de un lado está el Frente de Todos y del otro, Patricia Bullrich?

-No, el péndulo es en la historia de la Argentina a lo largo del último siglo, donde no paramos de pelear, donde la política ha sido agresión, ha sido pelea, ha sido antinomia. En los últimos 80 años hubo cuatro décadas de peleas entre civiles y militares. Y en los otros 40 años, democracia, donde cada presidente nuevo que llega empieza de cero. Todo lo que hizo el anterior fue una catástrofe, un desastre, le he hecho la culpa de todo y si puedo meter preso al anterior, mejor. Así es imposible construir un camino. Hay que romper con esa dinámica de la agresión y la violencia como forma de hacer político.

-Nito Artaza denunció hoy la precandidatura de Jorge Macri en Caba, ¿Era era una posibilidad que analizaban tener algún problema con Macri?

-Jorge a mí me mostró, y a todo el gabinete de la ciudad, que fue muy transparente. Me mostró los papeles, según mi interpretación, él está capacitado para ser el jefe de la ciudad. Considero que él puede ser. De todos modos, no sabía de esta presentación.

- Obviamente ya sabemos que va a ser precandidato a presidente, pero aún no mencionó quién lo va a acompañar como vicepresidente...

- Todavía no está definido. Va a ser alguien de Juntos por el Cambio, pero no está definido.

- ¿Gerardo Morales?

- No está definido.

- ¿Qué piensa de las fórmulas mixtas?

-A mí me parece que son una posibilidad. En la última elección hubo Paso en 17 provincias, incluidas todas las más grandes. Y en la mayoría de los casos hubo fórmulas mixtas, cruzadas. En la provincia de Buenos Aires nosotros teníamos en nuestra lista a Posse, que era de radicalismo, y al revés, ellos tenían en su lista a Monzó, que venía a trabajar con nosotros. Y con ese modelo ganamos. Con lo cual una competencia administrada seriamente, constructivamente, propositivamente, fue una ayuda.

- ¿Los resultados de las elecciones de Tierra del Fuego y Salta son un llamado de atención?

- Mirá, en los dos casos no hubo un acuerdo interno. Pero, si querés, la contracara es en La Rioja, donde hicimos una buena elección, mejor de lo que se esperaba. Con lo cual la unidad está fuera de discusión.

- ¿No peligra si Bullrich decide jugar por fuera de Juntos?

- Realmente eso es una decisión de cada uno. Yo creo que está fuera de discusión y, del lado mío, siempre me vas a ver trabajando por la unidad.

- ¿Qué opinión tiene sobre el posible adelantamiento de las elecciones en Provincia?

- Hay todo tipo de especulaciones. La gente quiere un cambio y esa vocación de cambiar no cambia según el día, la hora, las boletas juntas, separadas. Que elijan el modelo de votación que quieran, que pongan el día que quieran que le vamos a ganar, porque la gente ya decidió en la provincia que quiere un cambio.

Para mí la prioridad es defender a nuestros intendentes.

- En CABA el candidato va a ser o Jorge Macri o Fernán Quirós… ¿A cuál lo ve más parecido a usted en la forma de gestionar o hacer política?

- Bueno, en forma de trabajar yo trabajé con Fernán Quirós durante 8 años codo a codo, con lo cual lo conozco mucho más trabajando a él, pero porque también tengo afinidad.

- ¿Qué consideración merece el posicionamiento de algunos intendentes que, si bien adhieren a su candidatura, al mismo tiempo proponen integrar la boleta con Patricia Bullrich?

- Mirá, yo lo dije hace tiempo. Quiero defender a nuestros intendentes, garantizar la continuidad y obviamente ganar más intendencias, con lo cual, si en algún caso esa es la mejor salida, yo estoy para apoyarla. Eso no va de ninguna manera en contra de la afinidad del trabajo del equipo que tenemos con Javier (Martínez) y con cualquier otro intendente que considere que ese es el mejor camino. Para mí la prioridad es defender a nuestros intendentes.

-¿Pero es viable poder integrar los dos?

-Sí, está dentro de las posibilidades.