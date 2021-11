El Presupuesto y la impositiva llegan a la Legislatura

El ministro de Hacienda provincial, Pablo López, concurrirá hoy a la Legislatura provincial a exponer ante los legisladores del oficialismo y la oposición las claves más salientes del proyecto de Presupuesto 2022 elaborado por el gobierno de Axel Kicillof, y la ley Impositiva, que contemplaría aumentos de hasta el 50 por ciento.

La visita del titular del área económica se realizará a un plenario de las comisiones de Presupuesto de las cámaras de Diputados y de Senadores, integradas por legisladores del oficialismo y oposición que seguirán con detenimiento los principales ítems del expediente.

Según trascendió, tanto el Presupuesto como la Impositiva bajarán al recinto una vez que cuenten con los despachos de ambas comisiones y se cierre un acuerdo con la oposición, de una negociación que está en la víspera de comenzar con la formalización del ingreso del paquete que se lleve a cabo hoy.

Esto implica que las normas económicas para el año que viene, conocidas vulgarmente como “la ley de leyes” del año provincial, se votará con las nuevas integraciones de ambas Cámaras legislativas, que se renovarán el 10 de diciembre.

Es poco lo que se conoció hasta ahora sobre el expediente de Presupuesto elaborado por el equipo de Kicillof. Sin embargo, en la oposición de Juntos ya vienen reuniéndose para analizar cuál será la postura que asuman para condicionar la aceptación del expediente. En ese sentido, el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) será un punto clave. Es que si bien el Gobernador habría prometido a los intendentes que el programa continuará el año que viene, las dudas están puestas en el monto que finalmente destinará a ese fondo, distribuible entre 134 municipios.

El proyecto

Los detalles del proyecto del Presupuesto provincial 2022 tuvieron hasta anoche una filtración muy escueta sobre las claves principales, lo que incrementa la expectativa de lo que López expondrá hoy en la Legislatura.

Sí se conoce que el gobierno provincial proyecta un total de gastos por 3.140.000.000.000 pesos. De lo que la oficina de Axel Kicillof dejó trascender respecto del proyecto que el énfasis estará puesto en las áreas de Seguridad, Obras públicas, Salud y Educación, aunque no trascendieron detalles sobre la proporción en la inversión.

Como ya afirmó Kicillof, la idea de reactivación de la actividad económica tendría a la obra pública como uno de sus protagonistas principales. Y en ese sentido, trascendió que la continuidad de la ruta 36 y la autovía Presidente Perón estarían en la agenda del mandatario.

En este contexto, los intendentes de Juntos enfatizan las partidas que Kicillof proyecte destinar al Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), un programa que se distribuye desde 2016 entre los intendentes de toda la Provincia para la ejecución de obras de infraestructura.

El FIM pareciera ser la condición principal de la negociación entre la Provincia y los intendentes opositores, aunque los jefes comunales oficialistas estarían de acuerdo en este mismo punto.

La lupa de los alcaldes está colocada en el porcentaje presupuestario destinado a ese ítem, que hasta ahora ha sido de 2,82 por ciento del Presupuesto total. Los intendentes pretenden conservar ese porcentaje para obras, que representaría unos 88.639 millones de pesos a distribuirse en 134 municipios, para la ejecución de obras de distinta necesidad.

En definitiva, por ahora, la discusión de este fondo no se centraría en su existencia sino en el volumen de sus fondos.

La ley impositiva

El otro expediente que acompaña la presentación del proyecto de Presupuesto provincial 2022

es la ley Impositiva 2022. Según trascendió, la propuesta girada por Axel Kicillof propone un incremento impositivo del Inmobiliario de entre 40 y 50 por ciento, con topes según la inflación, pero también de las Patentes, con un tope del 70 por ciento.

Según trascendió en fuentes de la administración de Axel Kicillof, se aplicará un criterio de “progresividad”, es decir, el incremento será porcentualmente mayor para propiedades de alta valuación fiscal en el caso del Impuesto Inmobiliario. Otra de las novedades es que la ley Impositiva, incluirá topes, con el objetivo de que propiedades de baja valuación fiscal no lleguen al aumento promedio.

Ese mismo sistema regirá para el caso de las Patentes. Producto del aumento del valor de volver a reproducir autos, el ajuste debería llegar, según estiman fuentes del mercado automotriz, a cerca del 70 por ciento. Por eso, se aplicarán topes para que el ajuste no se dispare, como está ocurriendo en Capital Federal.

Kicillof le anticipó hace algunas horas a intendentes del oficialismo que no había margen para establecer subas por encima de la inflación. “Hay que limitarlas”, indicó. En ese contexto, la administración bonaerense buscará establecer incrementos nominales pero por debajo del ajuste inflacionario.