Fracasaron las gestiones por la unidad en el PRO

Acaso la síntesis ideal como para ponerle un moño a una jornada pletórica en reuniones reservadas, sea la foto que publicó sobre el aún soleado atardecer de Vicente López, el intendente Jorge Macri. Allí pueden verse, además del alcalde, a Patricia Bullrich, intendentes bonaerenses y legisladores provinciales. La postal exacta que simboliza que la unidad en el PRO sigue lejos y la amenaza de una PASO en la propia fuerza, bien presente.

Esa instantánea refleja al ala dura del PRO, enfrentada con Horacio Rodríguez Larreta. “Hoy por hoy, el escenario de PASO en Juntos por el Cambio es de tres listas: los radicales con Facundo Manes, un sector del PRO con Santilli y nosotros con Jorge Macri”, le contó a este diario uno de los participantes de ese encuentro retratado y viralizado en las redes sociales.

Ese desenlace fue el reflejo de una serie de reuniones del viernes con resultado adverso. O más bien, de falta de acuerdo entre los duros y los moderados del PRO. De arranque, por la mañana, se produjo una reunión entre Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, que terminó sin que se registraran avances.

La ciudad de Buenos Aires y la Provincia son el centro de la disputa interna en el macrismo en torno a las candidaturas para las PASO y los comicios legislativos del 14 de noviembre. En Capital, Rodríguez Larreta impulsa la candidatura de María Eugenia Vidal, mientras que Macri promueve a Bullrich, y en la Provincia, en tanto, Macri apadrina la candidatura de su primo Jorge Macri, mientras que Rodríguez Larreta impulsa al vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli.

Durante el encuentro que se desarrolló en la casa que el ex presidente posee en Acasusso, Macri cuestionó a Larreta por lo que considera una “peronización” del espacio y le advirtió que esta apertura que promueve a otros sectores políticos puede derivar en una “pérdida de control” del partido, indicaron fuentes cercanas a la reunión.

En tanto, el alcalde porteño insistió en su idea de ampliar la base política del espacio que comparten con la CC y la UCR, con la incorporación de distintos sectores, y en este sentido reiteró que el mejor candidato para la provincia de Buenos Aires es Santilli.

Con ese primer testeo sin resultados positivos, las restantes reuniones entre dirigentes del PRO no registraron avances. Por caso, el cónclave entre Bullrich y su ladero Gerardo Millman con los intendentes del PRO Néstor Grindetti, el platense Julio Garro y Diego Valenzuela, tampoco sirvió para acercar posiciones.

Los alcaldes, que ya decidieron apoyar a Santilli en la Provincia, fueron con la esperanza de que la ex ministra de Seguridad aceptara ir tercera en la lista de diputados nacionales por Capital Federal. Bullrich, en cambio, se ve encabezando esa nómina.

Antes de esa reunión, los larretistas bonaerenses se mostraban optimistas en convencer a Bullrich, a quien se le ofrecería abrirle espacios en la lista de diputados nacionales por la Provincia. Pero la titular nacional del PRO no se movió de su posición.

Tampoco hubo acuerdo en otra reunión reservada entre Jorge Macri y los mismos jefes comunales. El primo del ex presidente sigue rechazando el desembarco de Santilli en la Provincia.