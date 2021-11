Daiana García Farotto: “Es la expresión de muchos vecinos, quienes quieren un cambio”

Luego de la gran elección que realizó el espacio Juntos que encabezó en el Distrito, logrando retener las tres bancas que ponía en juego en el Concejo Deliberante y quedando bastante cerca del oficialismo en cuanto a los votos sumados, Daiana García Farotto analizó lo ocurrido con “Hoy”.

Quien lideró la lista de candidatos a ediles de la oposición y fue electa concejal, comenzó expresando:

“En el Distrito tuvimos una linda jornada democrática y desde Juntos estamos muy contentos con los comicios. No esperábamos un margen tan pequeño entre nuestra lista y la del Frente de Todos, al haber ellos regalado ellos tantas cosas y entregado tanto dinero. Como por ejemplo, a sus empleados de sueldos más bajos, a los que se les entregó un bono que duplicaba el monto de lo que es su salario mensual. Acá también el ‘Plan Platita’ se hizo presente.

Sabemos que es muy difícil competir con ese aparato y tantos años de malas prácticas arraigadas. No vemos un triunfo rotundo, sino un decrecimiento de votos del Partido que llevó a la cabeza a la ahora diputada nacional Victoria Tolosa Paz. En el 2019 quedamos a 2.100 votos del oficialismo, contra 450 que es la diferencia que arrojan los comicios en esta oportunidad. Nuestro espacio, año tras año, nos deja a la vista un crecimiento que es producto del trabajo hecho y es la expresión de muchos vecinos, quienes quieren un cambio”.



REMARCÓ EL “GRAN TRABAJO EN EQUIPO”

Luego que la electa edil remarcara que “Sentimos que la campaña de Todos la hizo el intendente a nivel local, no los candidatos a concejales, lo que también nos genera una desventaja, siendo que parecía una elección ejecutiva y no una legislativa. En las elecciones generales pasadas les dije 2.741 gracias. Hoy me toca decirles ¡ 3.285 Gracias !”, cerró sus conceptos señalando:

“Me siento muy feliz con este grupo: Candidatos, familia, amigos, fiscales, colaboradores y con cada una de las personas que confiaron en nosotros. Fue un gran trabajo en equipo, con todo lo que ello implica. Seguimos por este camino que sabemos no es fácil, pero tampoco imposible. Los vamos a representar en el Concejo, vamos a ser su voz, vamos a estar a la altura de las circunstancias y esperamos siempre, al igual que ustedes, poder hacer un General Pinto mejor”, afirmando como corolario:

“Con mucho orgullo y alegría les deja un gran abrazo la concejal Daiana García”, completó quien en 2019 se postuló como candidata a intendente.