"Así como estamos, no se puede flexibilizar nada", dijo Kicillof

El sistema de aislamiento obligatorio seguirá en 35 distritos del Gran Buenos Aires, La Plata y Gran La Plata seguirá como hasta ahora al menos hasta el próximo 30 de agosto. "Así como estamos, no se puede flexibilizar nada", dijo este mediodía el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en el marco del anuncio que compartió junto al presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El mandatario bonaerense habló de cómo seguirá la cuarentena en la Provincia y detalló que "hay 35 municipios con mucha circulación" del coronavirus, que son donde la mecánica del aislamiento seguirá como hasta ahora, aunque se esperan definiciones con respecto a la posibilidad de que se autoricen la práctica de deportes individuales, tal como anunció hoy el presidente Fernández. "Estamos esperando el decreto de Presidencia", dijeron fuentes de la Gobernación con respecto a este anuncio.

"Hasta que no esté la vacuna no podemos estar juntos. No es una opinión. Tomar distancia es el único remedio que tenemos ahora para no contagiarnos", dijo el gobernador bonaerense en un discurso en que enfatizó que la noticia sobre la producción local de la vacuna que viene desarrollando AstraZeneca y la Universidad de Oxford le "cambió la vida".

"Es un alivio a futuro. Ahora sabemos que tanto esfuerzo tiene fecha de vencimiento. Por eso no podemos tirar el esfuerzo a la basura", señaló.

Tal como se había adelantado, el mensaje del gobernador no tuvo ningún anuncio sobre flexibilizaciones ni más permisos. "No podemos dar pasos en falso", advirtió Kicillof, quien destacó además que esta semana se registraron más de 300 mil casos diarios de coronavirus en el mundo, con rebrotes en Europa.

"La dinámica del virus es una mancha de aceite. Algunos plantearon el tema como una competencia con la Ciudad. Lo cierto es que el AMBA está absolutamente integrado", afirmó.

Y destacó en ese marco que el sistema sanitario "no está colapsado porque tuvimos ese tiempo que nos dio el aislamiento social para sumar camas. Si no, hubiera estallado". Y subrayó: "Hoy no tenemos un desborde del sistema sanitario, pero están creciendo los contagios. Así, no se puede flexibilizar nada".

"Cuando asumí había 883 camas de terapia y nosotros más que la duplicamos. Hoy, están ocupadas 1.173. Si no lo hubiéramos hecho, ahora estaríamos colapsados, habría gente sin camas", afirmó.

En tanto, también cargó contra "comunicadores y algunos sectores políticos que dicen que la pandemia no existe, mientras nosotros tenemos los hospitales abarrotados".

"Parece que nos quieren llevar a que la Argentina se divida en dos mundos: uno del esfuerzo de los trabajadores de salud luchando con la vida y la muerte y otro con comunicadores y algunos sectores políticos que dicen que la pandemia no existe".

"No es momento de buscar la grieta. Parenlá", pidió Kicillof. "¿En qué cabeza cabe que a nosotros nos gusta esto? Pero hay que hacer un esfuerzo más", agregó.