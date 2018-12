Vidal: "Si no lo hicimos mejor es porque no pudimos, no porque no quisimos"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, dijo que si el oficialismo no lo hizo "mejor" durante este año fue porque no pudo hacerlo pero no porque no quiso y señaló que los funcionarios dejaron su "mejor esfuerzo".

"Yo hago mi propia parte de autocrítica. Creo que cada uno puso lo mejor de sí mismo. Si hay algo de lo que no me quedan dudas es que, con errores y aciertos, Marcos, Mauricio, Horacio, mi caso, ministros, dejamos todo en la cancha. Si no lo hicimos mejor es porque no pudimos, no porque no quisimos. Realmente dejamos nuestro mejor esfuerzo, y creemos que va a valer la pena para el país", afirmó Vidal.

En declaraciones a Infobae, la mandataria explicó: "Yo soy plenamente consciente de que este fue un año difícil para los argentinos y para los bonaerenses. Sí lo que se y de lo que no tengo dudas es que yo di en estos tres años lo mejor de mí.

Después la gente evaluará si alcanzó o no alcanzó. Pero que no me guardé nada y que todo lo que pude hacer para acompañar a la gente en este año difícil lo hice, de eso no tengo dudas".

Sobre la gestión del presidente Mauricio Macri, pidió esperar "a que termine su gestión para hacer el balance", aunque señaló que "hay cosas que ya se pueden ver".

"Yo camino los barrios pobres hace más de 10 años todas las semanas de mi vida. La pobreza no es algo que me sorprenda. Es doloroso. Cada cifra duele. Lo que duele es cuando recorrés, saber lo que está detrás de la pobreza. Hubo un cambio profundo, que en la provincia de Buenos Aires está sucediendo, que primero tiene que ver con esto de que la pobreza no es solo el ingreso.

Cuando vos hacés un asfalto a alguien, que para ir a la escuela tiene que poner las zapatillas en una bolsa, y los días que llueve tiene que salir de su casa, yo no sé si esa persona es igual de pobre. Lo mismo la cloaca, el agua potable. La pobreza tiene muchas facetas, hay una que es clave y tiene que ver con recuperar la dignidad", agregó. Y explicó que al asumir no sabían "la profundidad del problema que tenía la Provincia y el país".

"Había habido tanto ocultamiento. Y cuando llegamos pensamos que lo íbamos a poder resolver mucho más rápido, y nos fuimos dando cuenta que había como una complejidad enorme", puntualizó.

Al ser consultada acerca de la ausencia de mujeres en su Gabinete, explicó que cuando fue funcionaria porteña "la mayor parte de mi equipo eran mujeres" pero que "todas crecieron tanto que ocuparon cargos en el gobierno nacional, en el de la Ciudad, y en muchos casos tuve que volver a empezar".

"Hoy empieza a haber ya en la segunda línea de la Provincia muchas mujeres que yo creo que están para crecer. Creo que es cuestión de tiempo que ocupen más lugares", dijo.

Por otra parte, al ser consultada sobre la causa judicial por aportantes presuntamente falsos en la última campaña electoral provincial, señaló que "hubo irregularidades administrativas".

"No hubo nada hasta ahora, en lo que por lo menos nosotros avanzamos hasta ahora, todavía no está terminada la auditoría, no encontramos ningún delito. Pero sí hubo mucha desprolijidad administrativa en lo que tenía que ver con una campaña de 135 municipios con 135 recaudaciones, más otras personas que recaudaban por su cuenta", señaló.