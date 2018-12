Cambio de mando en el PJ provincial

Cambio de mando pero no de política. Y si se quiere hurgar un poco más fino, cierto estilo distinto. Dentro de esa lógica se producirá el lunes el cambio de autoridades en el PJ bonaerense, con la salida de Gustavo Menéndez y el ascenso de Fernando Gray.

En cumplimiento de la rotación acordada hace un año, el intendente de Esteban Echeverría tomará la presidencia que dejará Menéndez, alcalde de Merlo.

Ambos dirigentes se encaminan a ir por la reelección en sus distritos. Menéndez soñó hace algún tiempo en dar la pelea por la Gobernación, pero finalmente decidió excluirse de la pelea mayor en la que aparecen con fuertes chances la matancera Verónica Magario y el ex ministro de Economía, Axel Kicillof.

El ascenso de Gray no cambia la orientación política del peronismo provincial, férreamente encolumnado con Cristina Kirchner. Tampoco la idea de ampliar la base de sustentación del partido hacia otros sectores que hoy se mueven fuera de la estructura formal del PJ.

El acto está previsto para el lunes a las 15,30 en el centro cultural SUTERH, en calle Venezuela 330 en capital federal.

Hace algunos días en la previa de la asunción, Gray obtuvo una foto con el papa Francisco en la plaza San Pedro. En el encuentro, según trascendió desde el entorno del futuro titular del PJ, el Sumo Pontífice le transmitió su preocupación por la situación social del país, “particularmente, por la pérdida de empleo y la necesidad de mayor asistencia a los sectores más vulnerables”.

En términos de la interna del PJ bonaerense, la asunción del alcalde Esteban Echeverría significa el pase de mando de los intendentes de la sección Primera hacia los alcaldes de la Tercera.

Gray forma parte del grupo de intendentes de la zona sur del Conurbano que conforman, entre otros, Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Mariano Cascallares (Almirante Brown).

De todas formas, ese esquema de trabajo en tándem tuvo un bache en el debate por el Presupuesto del gobierno de María Eugenia Vidal que acaba de aprobarse en la Legislatura. Es que una legisladora que responde a Gray votó en contra de la iniciativa que fue respaldada por el resto de los diputados que responden a los alcaldes dialoguistas.

El intendente de Esteban Echeverría explicó que su inminente asunción en el PJ le impedía respaldar el proyecto impulsado por Vidal.

En tanto, el suspendido acto de lanzamiento del Ateneo Néstor Kirchner finalmente se concretará el lunes próximo a partir de las 18,30. El mitin se desarrollará en el Club Atenas de La Plata y la actividad será encabezada por el diputado nacional Máximo Kirchner, quien de esta forma continuará reforzando su presencia en territorio bonaerense con la idea de ser candidato a la reelección por la Provincia en las elecciones del año que viene.