Abad junto legisladores radicales exigieron incluir a la educación en el Pacto de Mayo

Con un mensaje que exige la ampliación del Pacto de Mayo con la inclusión de la educación la pro moción social y la lucha contra el narcotráfico y con un claro señalamiento a la falta de planificación, el desorden administrativo y la ausencia de cambios en la gestión gubernamental de la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, titular de la UCR bonaerense y Senador Nacional, presidió el Encuentro de Legisladores Radicales.

El encuentro contó con la participación de Diputados Nacionales Karina Banfi y Fabio Quetglas; los Legisladores Provin ciales Ariel M.Bordaisco,Belen Malaisi Pablo Domenichini, los dirigentes parti la Provincia Patelo Honores y la participación de concejales y consejeros escolares de todos las sec ciones de la Provincia, autoridades universitarias y referentes de la Juventud Radical, la Franja Morada y la Organización de Trabajadores Radicales.

El cónclave funcionó durante todo el día, conto con espacios de formación sobre buenas prácticas legislativas, talleres de jóvenes y de estudiante.

Allí el Senador Abad reivindicó el sentido del encuentro , aleccionó a todos los legisladores a seguir trabajando en una agenda que brinde soluciones a las problemáticas ciu dadanas y a promover un accionar partidario que puede trascender los enfrentamientos actuales y sea garantía de la democracia con desarrollo e igualdad de oportunidades.

En una discurso sin eufemismos, Abad señaló: " El país pendular no nos puede confundir. Cuando baje la espuma y el mesianismo, la racionalidad y la sensibilidad social serán los verdaderos motores de la transformación. En la competitividad del complejo agroindustrial,en la diversificación de la in dustria y en la generación de conocimiento está el diferencial que les dará a los bonaerenses y a los argentinos, la calidad de vida que merecen"

Al finalizar el Encuentro legislativo, las propuestas de modificación del funcionamiento de IOMA, las transformaciones educativas y la agenda de la seguridad ciudadana, se afirmaron como plataforma de trabajo legislativo, a nivel provincial y nacional.