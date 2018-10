Asoma una nueva alianza peronista en la Cámara baja bonaerense

A tono con los reacomodamientos que se están registrando en el peronismo, el viernes surgió un nuevo bloque en la Cámara de Diputados bonaerense. Vio la luz el Frente Amplio Justicialista, un espacio integrado por ex legisladores de La Cámpora y del randazzismo, que ahora se muestra cercano a las posturas de Alternativa Federal, el sector que a nivel nacional encabezan varios gobernadores, el senador Miguel Angel Pichetto y el bonaerense Sergio Massa.

El anuncio oficial llegó con varios mensajes dirigidos a marcar diferencias tanto con los gobiernos nacional y bonaerense como con el kirchnerismo. Pero a la vez incluyó una convocatoria a encontrar puntos en común dentro del peronismo.

“Entendemos que es necesario correr los homenajes como centro de la política. Ha llegado la hora de dejar de lado las retóricas petrificadas, como también la autocrítica sangrante y personalizada”, señala el documento fundacional del Frente Amplio Justicialista.

Y añade: “Si no proponemos una opción que trascienda la ambivalencia discursiva de la que es preso nuestro país hoy, seguiremos relegando a un segundo plano la discusión de los verdaderos problemas que viven los bonaerenses y los argentinos en general, el debate sobre el endeudamiento, los recursos para los municipios, la seguridad o la necesidad de reactivar el empleo”. Tres de sus cuatro integrantes pertenecían o se mostraban cercanos a La Cámpora, aunque hace varios meses habían tomado distancia. Ottavis y Giaccone hace rato dejaron las posturas del ultrakirchnerismo y habían formado su propia bancada.

En el caso de Cheppi, también se alejó del ultrakirchnerismo y hasta ayer formaba parte del bloque peronista que responde a los intendentes del Conurbano que lidera, entre otros, el alcalde de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. En relación a Alejandra Martínez, integraba junto a la representante del Movimiento Evita, Patricia Cubría, su propio espacio de dos diputadas. Martínez se viene mostrando cercana al ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo.

En la política bonaerense se dice que Ottavis se ha transformado en uno de los operadores del tigrense, con quien se reúne en forma habitual. El viernes en las filas del Frente Renovador se admitía que la nueva bancada iba a funcionar como una suerte de interbloque con el bloque massista, articulando proyectos y posiciones políticas en la Cámara de Diputados. “Queremos ser una alternativa para pensar y debatir el futuro de la Provincia con un correlato en los distritos, y desde ahí aportar a la reflexión sobre qué Argentina debemos reconstruir, apostando a la confluencia y la construcción de consensos entre todos los espacios del peronismo que puedan encontrar más puntos en común que disidencias”, indicó el nuevo bloque en su manifiesto fundacional. La flamante estructura asoma además como una pieza importante en las discusiones que se vienen en la Legislatura, en especial la que tiene que ver con el Presupuesto. Cambiemos necesita el concurso de los dos tercios de los votos para sancionar el endeudamiento y esta bancada puede llegar a aportar las manos que le faltan al oficialismo.