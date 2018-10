Desde enero, la Provincia absorbe la tarifa social de luz: son $ 8 mil millones

El gobierno bonaerense deberá hacerse cargo, a partir del 1º de enero, de la tarifa social con la que se benefician clientes de Edenor y Edesur en el Conurbano. Se trata, según trascendió, de unos 8 mil millones de pesos.

La transferencia forma parte del ajuste nacional que la administración de Mauricio Macri pactó con el Fondo Monetario Internacional. Parte de ese achique deberá ser absorbido por las provincias y Buenos Aires se llevará la peor parte.

En el caso de la tarifa social, la transferencia es de 10 mil millones, pero 2 mil de ellos deberán ser absorbidos por Capital Federal.

Pero la provincia de Buenos Aires, como se dijo, es la que mayor esfuerzos deberá hacer en el contexto del ajuste nacional.

En primera instancia, ya fue perjudicada por la eliminación del Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero) como el resto de las provincias, pero además tendrá que hacerse cargo del impacto por las transferencias de los subsidios al transporte que hasta ahora paga la Nación.

Si bien el monto definitivo no está confirmado, los subsidios al transporte le significarían al erario bonaerense una pérdida de 25.000 millones de pesos. Algunas fuentes un poco más optimistas hablan de un impacto menor, porque la transferencia sería gradual.

El escenario para el año que viene se torna más complejo aún porque no ingresarán a las arcas bonaerenses unos 8.500 millones de pesos por el Fondo Sojero.

Si se suman los 8 mil millones de pesos de la tarifa social, el impacto sobre las cuentas rondará los 40 mil millones de pesos. Ese número supera con amplitud la compensación del Fondo del Conurbano que consiguió María Eugenia Vial y que para 2019 prevé un incremento de 25.000 millones.

Frente a este panorama, la administración bonaerense comenzó a pedir que se disponga una compensación. Argumenta que no se tuvo en cuenta la alta inflación de los dos últimos años.

Con ese fin, el reclamo es de 19 mil millones de pesos. Vidal no ha logrado por el momento que ese número se incluya en el Presupuesto, básicamente porque rompería los acuerdos que la administración Macri selló con varios de los gobernadores.

Pero no se descarta que la Nación pueda, aún en medio del fuerte ajuste, disponer algún tipo de asistencia adicional a la Provincia, más aún teniendo en cuenta el año electoral.