Docentes piden mediación a obispos, legisladores y al Defensor del Pueblo

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunció este lunes que “ante la falta de respuestas” del gobierno de María Eugenia Vidal “que hace más de un mes que no convoca a una reunión paritaria” mantendrá reuniones “con la Pastoral Social, la Defensoría del Pueblo y Legisladores en búsqueda de una mediación que construya canales de diálogo y de resolución del conflicto salarial y educativo”.

A través de un comunicado, desde el FUDB denunciaron que “docentes en actividad y jubilados están viviendo con un salario congelado desde el 2017. Ante el brutal ajuste y la devaluación de nuestra moneda, el Gobierno no realizó ninguna propuesta salarial que pueda siquiera ser considerada, demostrando falta de voluntad para resolver el conflicto en Educación”.

“Esto queda demostrado al desoír el fallo de la Justicia que le ordenó actualizar los salarios en base a la variación de precios mensual que publica el INDEC, y al no CITAR a los gremios a negociar de buena fe, como correspondía, durante el período de la conciliación, convocando más tarde a una Paritaria sin diálogo cuya oferta fue nuevamente a la baja sin responder a ninguno de los legítimos reclamos docentes”, agregó el comunicado.

Además, advirtieron que “las cifras depositadas en forma unilateral no conforman salario y no se computa en los ítems antigüedad, aguinaldo, escalafón, etc.” y que “está claro que el proceder de la Gobernadora es una clara estrategia para dilatar el conflicto y no llegar a un acuerdo en negociaciones paritarias, mientras el salario de los Trabajadores de la Educación pierde vertiginosamente su poder adquisitivo”.