Aprueban prórroga de emergencias en infraestructura y administrativa

La Cámara de Diputados bonaerense giró al Senado un proyecto de ley enviado esta semana por el Ejecutivo que extiende por un año las emergencias en infraestructura y servicios públicos, y la administrativa y tecnológica.

El argumento utilizado por el Gobierno provincial fue “la necesidad de continuar trabajando en la resolución de la crisis en estas materias dando urgente respuesta y atención al pueblo de la Provincia”.

Los bloques de Unidad Ciudadana y Frente de Izquierda no acompañaron porque consideraron que no respondía al mandato de transparencia y control que pregonó la gobernadora María Eugenia Vidal, mientras que el oficialismo respondió con una enumeración de obras que se llevaron a cabo.

Cambiemos logró la aprobación gracias al apoyo del PJ Unidad y Renovación, Convicción Peronista y del Frente Renovador que logró evitar la autorización para prorrogar las emergencias por un año más sin pasar por una consulta y aprobación de la Comisión Bicameral de seguimiento que, hasta el momento, no fue conformada para ninguna de las dos emergencias.

Los otros dos proyectos que ingresó el Ejecutivo fueron postergados. La creación de una comisión para crear el mapa judicial será tratado en comisiones y los cambios en los jurados de enjuiciamiento de magistrados pasará al orden del día de la próxima sesión con o sin despacho de comisión.