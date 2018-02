Con el revalúo inmobiliario, casi el 30% del padrón pagaría Bienes Personales

La aprobación de la reforma impositiva en diciembre del año pasado, por parte de la Legislatura bonaerense, no solo trajo la novedad de un aumento del Inmobiliario Urbano (56% promedio) sino del revalúo fiscal de esas propiedades, cuyo valor subió, en algunos casos, hasta 900%.

El tema ahora es que muchos de los 4,9 millones de contribuyentes que están recibiendo las partidas del Inmobiliario Urbano, tomaron nota de que en 2019 comenzarán a tributar Bienes Personales.

Si no se hubiera postergado un año el revalúo efectuado por la Provincia en 2016, el impuesto a los Bienes Personales estaría afectando hoy al 30 por ciento de los contribuyentes del Inmobiliario Urbano. Esto representa casi 1 millón y medio de partidas.

Para tener una dimensión de estos números, hay que destacar que aproximadamente 900 mil contribuyentes pagan Bienes Personales a nivel nacional.

Pero este impacto no será este año, ya que las declaraciones juradas que deben presentarse en la AFIP antes del 31 de marzo, incluyen las valuaciones fiscales correspondientes a diciembre de 2017.

Y Bienes Personales solo alcanzará a aquellas propiedades que superen los 950 mil pesos de valor fiscal, y que fueron valuadas hace 12 años, en 2005.

Pero sí golpeará a quienes deban hacer la declaración jurada en 2019 y noten que el valor de sus propiedades supera el piso para pagar este impuesto.

El mínimo no imponible de este tributo para 2018 es de $1.050.000, una suma a la que se llega rápidamente si se cuenta con una propiedad y un automóvil.

Porque la actualización de los montos traerá aparejado que muchos inmuebles de clase media que hasta el presente no pagaban el impuesto por Bienes Personales, ahora tendrán que abonarlo.

La AFIP realizará, seguramente, antes de fin de este año una actualización del monto de la vivienda a partir del cual se tributa el impuesto nacional.

Y habrá excepciones que reducirán el número de contribuyentes bonaerenses que aporten Bienes Personales.

Pero está claro que el número de aportantes a este impuesto nacional aumentará. Y mucho.

A quiénes impacta

De acuerdo a los números distribuidos por ARBA, tres serán los sectores pasibles de ser afectados el año próximo con Bienes Personales:

En primer lugar, las partidas valuadas entre $1.088.071 y $2.539.125, que son 1,13 millones, es decir el 23% del total.

En segundo término, el tramo de las viviendas valuadas entre $2.539.125 y $4.800.000, que abarca 265.176 casas que representan un 5% del total.

Y el último segmento, unas 107.217 viviendas (2% del total).

Según explicaron en ARBA, el revalúo de la planta urbana se realizó en 2016 “con comisiones en todos los municipios bonaerenses, que incluían representantes de los Concejos Deliberantes, del Poder Ejecutivo provincial y de ARBA”.

“El trabajo de esas comisiones fue -explicaron- establecer los valores de referencia del valor de la tierra y la edificación por manzana”. Y agregaron: “es por esa razón que no existe un valor promedio de la valuación fiscal”.

En 2019, según la modificación del mínimo no imponible, se sabrá cuantos bonaerenses se agregarán al impuesto nacional.