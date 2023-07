Se realizaron siete allanamientos en el barrio 11 de Julio por pelea entre bandas

En la madrugada de ayer, se realizó un importante operativo policial en el Barrio 11 de Julio, en Junín, en el cual se secuestró un arma de fuego nueve milímetros y una persona quedó detenida. En tal marco, se allanó de manera simultánea seis viviendas a las 5 de la madrugada y, más tarde, se allanó un séptimo domicilio.

Previamente se había realizado una denuncia por parte del Gobierno local en la fiscalía a cargo de la Dra. Pamela Ricci, avalado por Juzgado de Garantías n° 2 del departamento Judicial de Junín.

Al respecto, el secretario de Seguridad de Junín, Andrés Rosa, resaltó a TeleJunín que se trataban de dos bandas que querían resolver diferencias entre ellos, pero ponían en riesgo la seguridad de los vecinos del barrio.

Asimismo, relacionó estos hechos con un secuestro grande de veinte ladrillos de marihuana. "Cuando das esos golpes, atrás vienen un rearmado de la comercialización y territorios que se disputan los delincuentes", recalcó.

Pobladores del Barrio 11 de Julio: “Nos preocupa la violencia”

En tal sentido, indicó: "Tenemos la decisión política de combatir la situación que se hace invivible para los vecinos, por ahora no tuvimos que lamentar que alguna bala impacte en un inocente. Nos preocupa la violencia, queremos enviar un mensaje contundente a la sociedad, vamos a terminar con esto. No queremos naturalizar Rosario, en Junín estamos dando la batalla, no lo vamos a permitir, es una decisión de la Intendencia".

Además, aclaró "nuestras fuerzas de seguridad mantienen el control, no hay lugar de la ciudad donde no podamos entrar. Tenemos un anillo de cámaras y control de patentes con lector. En las próximas horas Junín se suma a un nuevo plan en conjunto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde vamos a firmar un importante convenio", adelantó.