Absolvieron a los exfuncionarios Pinedo y Blanc

El Juzgado Correccional 1 del Departamento Judicial de Junín absolvió a los exfuncionarios Agustín Pinedo y Gastón Blanc, en el juicio oral y público. Estaban acusados de incumplier con sus deberes en el marco de la causa que por presuntas irregularidades en la pavimentación del camino al Parque Natural iniciada en agosto de 2008, durante la gestión de Mario Meoni.

Tras un análisis de toda la prueba recolectada en el expediente y en las audiencias de testigos, el Dr. Héctor Barbera indicó en la sentencia -a la que tuvo acceso Democracia- que "no hay materialidad ilícita, no está el elemento objetivo porque no hay ley. Hay un defecto de acusación, porque no está determinada la ley, pero además no existe, porque el pliego no se puede equiparar. Mas aun, si hubiera habido una omisión formal, en este expediente municipal está acreditado que no hubo perjuicio, el peligro abstracto se convirtió en resultado y el resultado es que no acaeció".

Así, el Juez entiendo que "se confunde el abuso de autoridad (art. 248 C.P.) con el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos (art. 249 del C.P.). Tampoco se puede decir que no importa el perjuicio económico, porque en el requerimiento de elevación a juicio decía "causando con ello un serio perjuicio económico" y la critica tiene que ser despiadada, porque no se agregó un solo elemento que pudiera determinar el perjuicio económico concreto causado".

Ante ello, el Juzgado Correccional resolvió absolver a ambos acusados por "ser sus conductas atípicas, tanto objetiva como subjetivamente, de la imputación que la Fiscalía les hacía de Incumplimiento de los deberes de funcionario público".