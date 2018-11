Citan por coimas a ex funcionarios kirchneristas y empresarios

El juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria a ex funcionarios kirchneristas y a empresarios del área ferroviaria.

El magistrado llamó a declarar al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. También serán indagados los empresarios Aldo Roggio, Gabriel Romero, Claudio Cirigliano y Sergio Tasselli, cuyas compañías explotaron las líneas de trenes metropolitanas y el subte de la ciudad de Buenos Aires durante el kirchnerismo. Carlos Stornelli, fiscal del caso de los cuadernos, había pedido la indagatoria de Jaime y Schiavi luego de que varios empresarios declararon como arrepentidos haber pagado coimas mientras tenían el negocio de trenes y subtes. A partir de prueba obtenida en la investigación, se abrieron varias causas judiciales, una de ellas por el pago/cobro de sobornos por la explotación del negocio ferroviario.

Uno de los arrepentidos, que confesó haber pagado -además de las coimas que fueron anotadas por Centeno- por tener la explotación del subte porteño, fue Aldo Roggio. El empresario cordobés describió el modo en que se le pagaba al ex secretario de Transporte: “La gente de Metrovías le entregaba los montos a Jaime, no le puedo precisar si fue en pesos u otra moneda. Jaime me pidió a mí, ningún otro funcionario nacional me solicitó el pago. Suponía que alguien más sabía, pero no lo sé”.

Detrás de Roggio, con el mismo argumento, se encolumnó Gabriel Romero, quien además de explotar trenes tiene la concesión de la Hidrovía del Río Paraná. Por la extensión del contrato de explotación de la Hidrovía, Romero admitió -en su declaración como arrepentido- haber pagado 600.000 dólares de coimas.

De Vido, Roggio, Romero y Tasselli fueron procesados por el expediente de los cuadernos. Jaime, Schiavi y Cirigliano están detenidos y condenados por lo sucedido en la Tragedia de Once. Todos ellos tendrán que declarar por las sospechas de circulación de coimas al amparo del negocio ferroviario que controlaba el Estado y explotaban privados.