El auto en el que murió Meoni presentó daños significativos debido a la intrusión del guardarraíl

La Junta de Seguridad en el Transporte (JST), un organismo de investigación inaugurado por Mario Meoni antes de su muerte, presentó ante las autoridades del Gobierno el informe preliminar sobre el choque y vuelco que el pasado 23 de abril terminó con la vida del propio ministro de Transporte de la Nación.

Meoni murió cuando manejaba un Ford Mondeo Vignale Hybrid en horas de la noche y bajo la lluvia, en la autopista de Ruta 7. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 112, cerca de San Andrés de Giles, en el camino que recorría desde Buenos Aires hasta Junín, para visitar a su familia.

Cabe recordar que los primeros informes de esta Junta pusieron el foco en el guardrail contra el que impactó el Ford Mondeo de Meoni, mientras que la nueva publicación se centra en el auto: habla de las características del Mondeo, el equipamiento de seguridad con el que contaba el vehículo y el estado en el que quedó tras el choque y vuelco.

También vuelve a hablar sobre el guardarraíl contra el que impactó el vehículo: “El habitáculo se hallaba afectado por daños significativos debido a la intrusión de la viga correspondiente al extremo de la barrera de contención y la puerta delantera izquierda, deformada y desplazada producto del choque”.

Sin embargo, todavía no se trata de un informe definitivo que establezca las causas concretas del despiste del vehículo.

Lo que sí hace este informe es desmentir dos versiones que circularon tras el accidente. En primer lugar, la Junta negó que el auto estuviera blindado. Ese Mondeo Hybrid había sido incorporado pocos días atrás a la flota de autos oficiales de la Casa Rosada y tenía la patente AE759AO.

“Según se pudo observar en la inspección ocular, el vehículo no presentaba elementos asociables a un trabajo de blindaje, ni en la puerta del conductor ni en los cristales”, señaló la Junta.

Sobre este punto se había especulado mucho, porque un blindaje aumenta el nivel de protección de un auto contra ataques externos, pero también puede alterar su comportamiento dinámico y la manera en que la estructura se deforma ante un impacto.

La Junta también negó que la ruta estuviera inundada por la lluvia que caía en esa zona al momento del siniestro, ya que se había hablado de que un posible aquaplaning habría provocado la pérdida de control sobre el vehículo. La JST lo descartó.

Al tratarse de un informe preliminar, todavía quedan muchas dudas y preguntas por responder.

También se esperan los resultados de la autopsia para descartar posibles causas asociadas al estado de salud del Ministro al momento de perder el control del vehículo. En febrero pasado, Meoni había atravesado una operación quirúrgica por problemas cardíacos.

Además, la Junta solicitó la colaboración de la automotriz Ford Argentina, para que permita la lectura de los datos del Event Data Recorder (EDR) que tiene esa versión del Mondeo. Esto permitirá realizar “el análisis de los sistemas de seguridad en relación al comportamiento del vehículo en la dinámica del suceso”.

“Cabe aclarar que no se plantean las hipótesis sobre la ocurrencia del suceso, ni se emiten recomendaciones de seguridad operacional. Ambas cuestiones serán desarrolladas en el Informe final, que se publicará al terminar la investigación”, señaló la Junta en el informe.

Sobre la JST

La JST es un organismo que nació para unificar los centros de investigación de accidentes aéreos, marítimos y terrestres de la Argentina. Esa dependencia solo investiga siniestros con vehículos terrestres de carga y transporte de pasajeros, pero asumió también la pesquisa del caso Meoni por tratarse de un funcionario de primera línea del Gobierno.