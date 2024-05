Choque de trenes: el titular de La Fraternidad advirtió que no funcionaba la señalización "por el robo de cables"

En diálogo con Radio 10, Maturano denunció que "se roban los cables de señalamiento", y los trabajadores desde hace diez días, por lo menos, piden por mantenimiento. "No hay circuito por el robo y estaban todas las señales apagadas", por este motivo se necesitaba una autorización que habilitara la circulación de la formación.

"Había una locomotora detenida. Se le dio una autorización escrita al conductor que venía con pasajeros. Se encontró con la locomotora y chocaron", narró Maturano sobre el incidente ocurrido esta mañana cuando una formación se dirigía desde Retiro hacia la Zona Norte del conurbano bonaerense. Al menos 90 personas fueron asistidas , según confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti , de las cuales 30 debieron ser trasladadas a hospitales.

"Hay una degradación total de la empresa. No hay repuestos para los cables, los coches y los trenes", dijo Maturano. Luego, siguió enumerando críticas a la situación actual que atraviesa el sistema de trenes.

Según explicó en comunicación con Jorge Rial, durante la semana circula un porcentaje de formación que corresponden a los sábados; esto significa una frecuencia un 25% menor que lo habitual. "Hoy estamos funcionando como los días sábados, y los sábados como domingos", manifestando que el servicio funciona al 50%, o menos, durante el fin de semana.

“Hay una degradación total porque no hay presupuesto según los que conducen la empresa. No hay presupuesto para los choques eléctricos, tenemos 60 locomotoras chinas que se compraron nuevas y están paradas”, añadió Maturano y señaló que los 150 coches están "desmantelados" porque "se saca un repuesto para que otro coche siga funcionando, y después se dejan de lado". "Esos coches quedan pelados y ya no sirven para nada", profundizó el sindicalista durante la entrevista.

"Nos están llevando a eso para que venga un capital privado y la compre a menos valor", advirtió Maturano sobre la degradación de los trenes. A continuación expresó su postura en contra de la privatización, aunque aclaró que están "a favor de un capital privado que aporte recursos a la infraestructura para que todo funcione como deba funcionar".

El sindicalista informó que los conductores de los trenes "están golpeados pero en buen estado", aunque hay una guarda que sufrió heridas de mayor consideración, y están a la expectativa de nuevos reportes médicos.

Además, señaló que no hay lugar previsto para evacuar ante situaciones como estas: "tenemos que romper el alambre para sacar heridos", advirtió. "Los gobiernos no hacen los ferrocarriles a futuro. El Estado de muchas cosas se olvidó", analizó el sindicalista y, a continuación, apuntó contra la nueva gestión de Javier Milei: "Ahora directamente el Estado no está presente en nada de esto", sentenció.