Condenan a 4 años y dos meses de prisión a Eder por el choque en que murió Hernández

Todo esto es por vos hijo, que me acompañaste 19 años, que me hiciste mamá muy joven y crecí con vos. Aprendí que el amor de mamá no se compara con nada en la tierra, y también aprendí que no hay dolor más grande que perder un hijo.”

Ayer al mediodía, el Juzgado Correccional 3 de Junín, a cargo del Dr. Jorge Cóppola, condenó a Martín Eder (42), a cuatro años y dos meses de prisión y 10 de inhabilitación para conducir vehículos.

El hombre, oriundo de Vedia, imputado por "homicidio culposo y lesiones leves culposas en concurso real", no estuvo presente en la lectura de la sentencia, pero si su abogado Dr. Darío De Ciervo.

El productor agropecuario conducía un auto Audi, cuando impactó de frente contra un Peugeot 206 comandado por Manuel Hernández de 19 años, quien perdió la vida en el acto. El siniestro vial ocurrió el 4 de enero de 2015, a las 7 de la mañana, sobre Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 303.

La familia de Hernández y su madre Alicia Oliva se mostraron conformes con el veredicto condenatorio efectivo, que ahora quedó en suspenso hasta que la sentencia quede firme, ya que deberá resolver la Cámara de Apelaciones.

“Hay una gran satisfacción, también desde la Fiscalía. Es una condena inédita”, expresó a Democracia, el fiscal Dr. Esteban Pedernera. “El abogado defensor ahora tiene 20 días para apelar, y una vez que se eleva, los jueces tienen tres meses para definir si ratifica o rectifica. Después de la feria y, siempre antes de fin de año, estarán resolviendo”, aclaró.

Dentro del “homicidio culposo”, este es “el primer fallo que excede tres años y seis meses”, dijo el fiscal. Cabe recordar que la primera sentencia condenatoria, que quedó firme, fue en el año 2007, por la muerte de Agustín Tallone, “pero luego la Cámara lo redujo a tres en suspenso”, recordó.

Tras tres jornadas de debates, una suspendida por falta de un testigo, en los alegatos, el fiscal había solicitado la pena máxima para este caso de cinco años de prisión y 10 de inhabilitación para conducir vehículos. Por su parte, De Ciervo había pedido tres años en suspenso, en caso de que sea encontrado culpable.

“Un fallo ejemplar”

Tras conocerse la sentencia, Alicia Oliva, mamá de Manuel Hernández, se expresó en las redes sociales: “La ley de homicidio culposo en 2015 (año en el q matan a Manu) tenía una condena de entre 3 y 5 años de prisión, pero en 2017 se modificó hasta los siete, que tampoco es nada, por lo que el homicida fue juzgado bajo la vigente en ese momento que es lo que el Fiscal, y mis abogados pidieron”.

“Yo estoy en paz de haber cumplido lo que le prometí a mi hijo ese día. Mi alma y corazón necesitaban llegar a este punto que esperé, remé y rogué durante 4 años, 4 meses y 11 días”, subrayó.

“El juez Cóppola dio un fallo cercano a la pena máxima, y aunque cueste creerlo es un veredicto ejemplar, que hasta va a servir para ser citado en casos posteriores. El nombre de mi hijo sienta un precedente. Lo máximo en Junín para homicidio culposo habían sido 3 años y 6 meses”, afirmó.

“Si me preguntan si me parece justo, mi respuesta es no. Manu murió y quien lo mató vive, Entonces no sería justa ni esta ni ninguna condena. Justicia para mí debería ser sinónimo de igualdad”, agregó.

“Ahora si me preguntan si estoy conforme con el fallo, mi respuesta es sí, porque no hay una ley de respaldo real; porque quienes hacen las leyes (diputados - senadores) no se ponen en los zapatos de ningún padre; porque solo somos ‘estadísticas’, y hasta que no modifiquen la ley, esto es lo q hay”, prosiguió en sus lineas.

“Ni el fiscal, ni los abogados, ni siquiera un Juez puede irse más allá en años de lo que dicta una ley absurda, pero que existe. Aunque quizá muchos no puedan comprenderlo (yo tampoco antes lo entendía, hasta q no me tocó este lugar) esto es todo un logro”, continuó.