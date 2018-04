Murió una niña de 2 años que fue trasladada a Junín

Una niña de 2 años había sido trasladada hace unos días desde Bragado a Junín donde permaneció internada en el Hospital Interzonal, con lesiones sufridas en un presunto accidente doméstico (una caída).

Tras permanecer en el nosocomio local, la nena falleció en la madrugada de ayer tras no poder revertir el estado crítico de salud en el que se encontraba.

La niña estaba luchando por su vida desde el pasado 27 de marzo cuando inicialmente fue llevada por sus padres al Hospital Municipal San Luis de Bragado con un paro cardíaco y lesiones traumáticas, supuestamente porque en horas de la madrugada se había caído de espalda desde un tambor de 20 litros.

Si bien en el nosocomio lograron reanimar a la menor, no obstante se decidió el traslado a Junín debido al complejo cuadro que presentaba.

Paralelamente, se inició una investigación a cargo de la Fiscalía N°6 de Mercedes por averiguación de ilícito, por la versión de los hechos.

Ahora, realizada la autopsia preliminar en Junín, los peritos indicaron que no habría signos que presuman violencia, y el mismo será cotejado con el que se realizará en la ciudad de La Plata.