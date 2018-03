Un joven fue apuñalado a la salida de un boliche bailable

Un joven juninense llamado Rodrigo denunció a través de su perfil de facebook que el sábado a la madrugada fue atacado por un grupo de delincuentes y recibió siete puñaladas cuando intentaron robarle luego de salir del local bailable en la intersección de Canavesio y J. Pérez.

El joven de 21 años explicó que fue interceptado por los malvivientes luego de salir de la confitería bailable y regresaba a su casa.

En su perfil de facebook contó: "Lo hago público porque necesito descargarme de alguna manera, estoy vivo porque así dios lo quiso. Esta misma madrugada en el camino a mi casa después del boliche me trataron de robar el celular y la billetera y me pegaron siete puñaladas".

Con mucha indignación, al igual que cientos de víctimas de la inseguridad que se vive en Junín, Rodrigo recurrió a las redes sociales para denunciar el hecho y hacerlo público con los vecinos juninenses.

Ante darse a conocer el caso, personal policial se constituyó en el domicilio ubicado en calle Sarmiento al 250, y se entrevistó con la madre de la víctima, quien no aportó datos importantes y ratificó el relato de su hijo, quien se encontraba junto a la entrevistada.

Se los invitó a radicar la denuncia pertinente y ante los hechos se iniciaron actuaciones judiciales, con intervención de la UFIyJ N°1 del Departamento Judicial Junín.



Agredió a la policía

En horas de la tarde de ayer, personal del Grupo Motorizado Junín, procedió a la aprehensión en calles Berutti y Tucumán, de un joven (22 años), quien minutos antes en avenida San Martín Y Belgrano, a bordo de una motocicleta Yamaha 110 c.c. en la marcha comenzó a efectuar golpes de puños y pies a efectivos de motorizada.

Asimismo, una vez que fue aprehendido, se le incautó de entre sus pertenencias envoltorio nylon con marihuana.

Ante los hechos, se trasladó al individuo al asiento de la Comisaria Junín Primera, donde se instruyeron las diligencias legales pertinentes.

La Dra. Iparraguirre dispuso con intervención de la UFIyJ N° 1 y de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes, ambas del Departamento Judicial Junín.

Intentaba robar autos estacionados

Alrededor de las 9.30 del domingo, personal del Comando Patrullas, procedió a la aprehensión en intersección de avenidas República y Alvear, de un menor de edad (15 años), quien momentos antes intentaba abrir varios automóviles del lugar, utilizando un cuchillo tipo tramontina.

Se trasladó al menor a la Comisaría Primera, donde se labraron las actuaciones judiciales con intervención de la UFIyJ N° 12 del Departamento Judicial Junín.