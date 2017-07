Petrecca: "No tengo recuerdo de operativos de esta magnitud en nuestra ciudad"

SE REALIZÓ EL SÁBADO POR LA NOCHE

El sábado en la madrugada, se realizaron 25 allanamientos en los barrios La Vaca, La Unión, Progreso, La Celeste, Almirante Brown, José Hernández y Ricardo Rojas de Junín donde se secuestraron armas, drogas, un auto, autopartes y herramientas.

La medida había sido tomada por la Departamental Junín y se llevó a cabo con la participación de 200 efectivos de distintas fuerzas, luego de varias investigaciones con la finalidad de atacar a los robos escruches en la ciudad.

En conferencia de prensa, encabezada por el intendente Pablo Petrecca y el titular de la Jefatura Departamental de Policía, Walter Feletto, junto a otros jefes policiales, se brindó detalles de este operativo llamado "Lluvia de Invierno", que permitió esclarecer delitos cometidos en nuestra ciudad y donde hubo 10 personas aprehendidas.

En la conferencia, además, se mostró la gran cantidad de elementos secuestrados, tales como electrodomésticos, herramientas, autopartes, motos y armas.

Al respecto, el Jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, expresó: "Esto demuestra lo que se puede hacer cuando hay compromiso y trabajamos todos juntos en un mismo objetivo, lo que se puede hacer cuando hay un Estado presente, ya sea a nivel provincia como municipal". También comentó que "este operativo ha sido monitoreado permanentemente por el Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, con quien estuvimos en permanente contacto, informándole los resultados que se iban obteniendo".

"Hoy tenemos una gobernadora que está dispuesta a darle pelea a la inseguridad en toda la provincia de Buenos Aires y en Junín, un Gobierno que trabaja todos los días en ese mismo sentido", resaltó.

El Intendente de Junín dijo: "No tengo recuerdo de operativos de esta magnitud en nuestra ciudad, algo que se suma a los permanentes operativos que se realizan en distintos puntos de la ciudad y con resultados positivos. Sabemos que esto no alcanza y que en materia de seguridad la pelea es permanente y que no debemos bajar los brazos, porque aún hay mucho por hacer".

Respecto del trabajo en materia de seguridad de su gestión, aseguró que "este es el camino que nos hemos propuesto y que estamos transitando. Además de la coordinación con las fuerzas policiales y la justicia, además del contacto permanente con la sociedad civil, trabajamos en dotar con infraestructura, tecnología y todas las herramientas para que la policía pueda llevar a cabo estas acciones. Cuidando a los buenos policías, como dice María Eugenia Vidal, para que los vecinos se sientan cada vez más seguros".

Por su parte, Walter Feletto, titular de la jefatura departamental de policía, informó: "Este operativo, denominado 'Lluvia de Invierno', consistió en 25 operativos donde participaron alrededor de 200 efectivos policiales. Quiero agradecer a todos los jefes de las distintas reparticiones que me acompañaron, ya que este es el resultado del trabajo que llevamos adelante todos los días. También quiero agradecer a los vecinos, porque aportan información que fuimos recopilando durante meses, a los fiscales y jueces de garantías, quienes avalaron este operativo".

"Hacía tiempo que esto no se llevaba a cabo en Junín, y denota el compromiso que asumimos frente al señor intendente con quien nos pusimos a trabajar para el vecino de Junín, nuestros vecinos, porque tanto yo, como el resto de los jefes somos de Junín y es por eso que el esfuerzo es el doble y el compromiso aún mayor. Los resultados están a la vista y está claro que esto no nos conforma, que seguiremos trabajando, algo a lo que nos hemos comprometido, desde que asumimos en nuestras funciones, con los vecinos y las autoridades municipales", agregó.

Fabián Claudio, secretario de Seguridad del Gobierno de Junín, también felicitó "a todas las fuerzas policiales por este gran trabajo, mancomunado, algo que nos permite obtener estos resultados y así seguiremos trabajando para que el vecino se sienta cada vez más seguro, trabajando todos juntos. Los insto también a seguir trabajando de esta manera".