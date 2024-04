La Policía de Junín secuestró 37 armas largas y de puño, varias motos y gran cantidad de droga

El comisario inspector Pablo Fernández, jefe de la Policía Departamental de Junín, ponderó la actuación del personal a su cargo en relación al hallazgo de varias armas en operativos y allanamientos llevados a cabo a nivel local.

"En lo que va de 2024 llevamos secuestradas 37 armas, largas y de puño, de diferentes calibres, hasta escopetas. Fueron confiscadas en allanamientos y en operativos preventivos, además de unas trescientas municiones de distintos calibres que se pudieron incautar.

A través del sistema informático policial determinamos -si tiene la numeración correspondiente- si registra pedido de secuestro activo. Hemos secuestrado armas de puño, de distintos calibres. Tenemos a los fiscales y su personal muy pendientes de nuestro trabajo, nos apoyan y acompañan, están pendientes de las causas que llevamos adelante, así que realmente se trabaja muy bien".

Recalcó además Fernández que en los últimos allanamientos realizados, "Además de secuestrarse armas, se pudo confiscar drogas, en algunos casos no mucha cantidad pero eso es por el trabajo preventivo que realiza el personal policial. No interceptamos a las personas para ver si tiene droga en su poder, pero si para saber sus antecedentes, si tiene captura vigente y en lo preventivo, muchas veces se secuestra droga, que llevan los imputados en la modalidad 'menudeo', porque no es producto de una investigación previa lo que les encontramos en su poder".

También el titular de la Departamental Junín de Policía calificó como "Positivo el trabajo que venimos llevando adelante en Seguridad, que se inicia con reuniones periódicas que realizamos con personal de las distintas fuerzas, incluso las descentralizadas. Se genera con ello un muy buen vínculo de trabajo, con todos los efectivos predispuestos a trabajar por la seguridad de Junín, inclusive personal de Bomberos, de Explosivos, de la Policía Ecológica, de Gendarmería, hasta Policía Federal y de otras reparticiones", remarcó Pablo Fernández.

Por otra parte, confirmó que "Se recuperaron varias motos, por el efectivo trabajo que realizamos junto a las Fiscalías, quienes nos autorizan a hacer allanamientos en la urgencia y eso es muy importante. También el aporte de las cámaras de seguridad es fundamental, porque hemos recuperado motos que habían robado pocos minutos antes y también a pocas cuadras de donde las sustrajeron", expresó el jefe policial.

En números

En números, el accionar policial ha permitido secuestrar en el primer trimestre del año 2024 un total de 37 armas (largas y de puño) y alrededor de 300 municiones, de diferentes calibres.

En cuanto a droga confiscada, se secuestraron alrededor de 4,300 kilos de cocaína, once kilos de marihuana y unas doscientas plantas de esa especie, además de seis pastillas de éxtasis, informó el comisario inspector Pablo Fernández, quien asumió en el máximo cargo Departamental el 12 de marzo de 2021, en reemplazo del comisario inspector Ariel Gallinotti.