La construcción de la imagen

Sucede en ciudades como la nuestra, donde en cada esquina te encontrás con un amigo, conocido, cliente o proveedor. Situaciones en las que estamos obligados a sostener la primer apariencia, me refiero a la vestimenta, un rasgo de personalidad que tiene vinculación con la actividad que cada uno desarrolla. En la columna de hoy: que lindo sería estar todo el día en pijamas!

Los puristas dirán que siempre somos la misma persona y no hay que “impostar” nada con la ropa. No me refiero a eso sino a lo que debemos construir en esto de que “no solo hay que ser sino parecer”. Acaso a todos nos encantaría calzarnos el pijama el domingo y andar en pantuflas por el supermercado, sin embargo no podemos, Tenemos que ensayar un atuendo más o menos razonable.

Las normas sociales lo imponen, de un día para otro aquél chico que repartía volantes en el acceso a la Laguna de Gómez se transforma en intendente y naturalmente pasa de las remeras blancas al saco entallado y zapatos de punta. Un cambio necesario para representar simbólicamente su cargo.

Los cambios son notorios, solo es cuestión de mirar en nuestro entorno. Amigos que de pronto le ponen atención a este detalle que siempre tiene relación con la cuestión laboral.

Sucede también al subir a un avión ¿Se imaginan al piloto de musculosa? Nada de eso, sacos con apliques dorados que nos dan seguridad y si es un tipo alto y de rasgos nórdicos mucho mejor.

Hay oficios que tienen mayores licencias en el vestuario. Quizá porque la dinámica semanal los obliga a estar en contacto con la tierra, por eso no se les exige mucho. Es más, sería poco creíble sería ver a los muchachos de la construcción bien vestidos y con ropa impecable. Todos tenemos nuestros tips, el mío es el recurso de la gorra, una forma de esconder cierta desprolijidad capilar. Situaciones donde nos protegemos de la mirada social, convenciones que inconscientemente respetamos, aunque muchos lo nieguen, el vestuario siempre se trata de una construcción.

La imagen es eso, no solo pasa por algún grafismo sino que contempla diferentes aspectos para construir un escudo de credibilidad que, naturalmente deberemos luego sostener con la aptitud y la capacidad de trabajo. ¿Dale, dale con el look? Domingo, sale pijama!