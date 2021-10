La mayoría asegura que continúa usando el barbijo al aire libre

La mayoría de los participantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio web www.diariodemocracia.com y en el perfil del diario en la red social Twitter, aseguraron que continúan usando el barbijo en espacios abiertos, pese a que no es obligatorio en la provincia de Buenos Aires.

De hecho, ante la pregunta: “¿Utiliza el barbijo al aire libre?”, el 74 por ciento respondió que “si”, mientras que el 26 por ciento contestó que “no”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 124 lectores.

Es de destacar que el uso de barbijo en lugares abiertos dejó de ser obligatorio en la provincia de Buenos Aires el pasado 1° de octubre, fecha que adoptaron la medida dispuesta por el Gobierno nacional.

La nueva grieta

La decisión de establecer el uso optativo de barbijos en lugares abiertos provocó una nueva división en el país, ya que 13 provincias todavía mantienen la obligatoriedad de utilizar tapabocas en todo momento.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 678/21, publicado el pasado 1° de octubre en el Boletín Oficial, formalizó el cambio que había anunciado el Gobierno nacional semanas atrás y fijó que "las personas deberán utilizar tapabocas en espacios compartidos cerrados y abiertos. No será obligatorio su uso sólo cuando se circule al aire libre a más de dos metros de distancia de otras personas".

En Santa Fe optaron por mantener la obligatoriedad en el uso de tapabocas tanto en lugares cerrados como abiertos, ya que consideran que la situación epidemiológica aún no permite esa flexibilización y temen que pueda provocarse un rebote que tire por la borda el esfuerzo realizado en los últimos meses.

En ese sentido, ponen como ejemplo algunas ciudades en las que se relajó el uso de tapabocas y debieron volver a establecer restricciones por un aumento de contagios del virus Sars-Cov-2.

Respecto a este último punto, distintas autoridades de las provincias que sí siguieron lo fijado por la Nación subrayaron la necesidad de tener el barbijo a mano para poder utilizar ante la eventualidad de que se produzcan aglomeraciones en las calles o espacios verdes.

La Provincia

En la provincia de Buenos Aires, por tanto, el tapabocas no es obligatorio al aire libre siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano. Pero sí seguirá siendo obligatorio en lugares cerrados como aulas, cines, teatros, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos.

“La pandemia no terminó, y tenemos que seguir cuidándonos sobre todo en lugares cerrados, porque aún estando vacunados se puede tener la infección y transmitirla, especialmente de la variante Delta, que ya tiene circulación comunitaria en el país”, sostuvo la directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte.

El Covid-19 -se explicó- se propaga cuando una persona infectada exhala gotitas y partículas respiratorias muy pequeñas que contienen el virus, y que pueden ser inhaladas por otras personas. En suma, el principal objetivo del tapabocas es “preventivo; es decir, disminuir la emisión de esas partículas y con ello el riesgo de contagio”.

Por eso, sugieren que “el uso correcto del tapabocas es muy importante, ya que disminuye significativamente el riesgo de transmisión. Para eso, debe ajustarse bien a la cara, cubriendo la nariz, la boca y el mentón, para que las gotas respiratorias que contienen el virus no puedan entrar y salir alrededor de los bordes del tapabocas”.

Si bien el riesgo de transmisión es “más alto cuando se comparten lugares cerrados y mal ventilados, en lugares abiertos el riesgo disminuye pero no se extingue”, concluyen.