Coronavirus: 7 de cada 10 votantes tiene pensado aplicarse la vacuna

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en el perfil de la red social Twitter, reconocieron que piensan aplicarse la vacuna contra el covid-19.

De hecho, ante la pregunta: "Coronavirus: ¿tiene pensado aplicarse la vacuna?", el 76 por ciento de los participantes respondió que “sí”, mientras que el 24 por ciento restante contestó que “no”. En total votaron en el sondeo virtual 125 lectores.

7 de cada 10 se aplicarían la vacuna

WIN Internacional, asociación de investigación de mercado y opinión pública en el mundo, publicó su Encuesta global 2020 que explora las visiones y creencias sobre la pandemia de 26.759 personas en 32 países alrededor del planeta.

En Argentina, este estudio fue realizado por Voices!, y analiza las visiones y opiniones en relación con la vacuna, la manera en que los gobiernos manejaron la crisis sanitaria, la capacidad de los sistemas de salud nacionales y las probabilidades de viajar en 2021.

Los resultados principales fueron los siguientes:

- 7 de cada 10 personas en el mundo dicen que se aplicarían la vacuna contra el Covid-19. En Argentina, el porcentaje de personas dispuestas a vacunarse alcanza el 76%, ligeramente más que la media global (71%). Los países de la región Asia-Pacífico muestran mayor predisposición a la vacunación.

- A nivel global, se registra una predisposición algo más alta en adultos mayores hacia la aplicación de la vacuna (78% entre mayores de 64 años versus 73% entre jóvenes de 18 a 24 años). Sin embargo, en la Argentina, los más jóvenes muestran mayor predisposición a vacunarse (83% jóvenes de 16 a 24 años versus 67% los mayores de 64 años).

- Por otra parte, tanto a nivel global como local, se detecta menor predisposición a vacunarse entre quienes se encuentran desempleados (58% en Argentina).

- En la región de Asia-Pacífico se registran las evaluaciones más positivas del accionar del gobierno frente a la crisis de la pandemia y la capacidad del sistema de salud, mientras que Polonia, España, el Líbano, Ecuador y Chile es donde peor se evalúa el accionar del gobierno y Polonia, Ecuador y Perú los que peor califican su sistema de salud.

- Argentina se encuentra en un punto intermedio en estas evaluaciones: en nuestro país, las opiniones se dividen entre una evaluación positiva y negativa del accionar del gobierno frente a la pandemia (49% vs. 48%) y 62% evalúa positivamente la capacidad del sistema de salud (vs. 58% la media global).

- La mayoría de los encuestados a nivel global considera improbable viajar al extranjero, ya sea por vacaciones (65% lo considera improbable) o por trabajo (77%). En la Argentina, es considerablemente superior el porcentaje de personas que considera improbable viajar el año próximo (85% por vacaciones y 88% por trabajo).

La aplicación

En la Argentina existe una predisposición un poco mayor a vacunarse que la de la media global (76% vs. 71%) y a diferencia de la tendencia a nivel global, a menor edad, se manifiesta mayor predisposición (83% entre jóvenes de 16 a 24 años, vs. 67% entre los mayores de 64 años). En relación con el nivel educativo no se perciben diferencias, sin embargo sí se observa la misma tendencia que a nivel global a una menor predisposición a vacunarse entre quienes se encuentran desempleados (58%).

Los ciudadanos de CABA se muestran algo más predispuestos (79%) que aquellos de GBA (74%) y del interior del país (76%) a recibir la vacuna.

Entre las diferentes regiones del mundo, Asia-Pacífico (80%) muestra el mayor porcentaje de población dispuesta a vacunarse, siendo Vietnam (98%), China e India (91% ambos) los países que lideran el ranking mundial. Por otro lado, en países como Serbia (62%), Croacia (59%), Francia (56%) y Líbano (56%), la vasta mayoría de la población aún no está convencida de aplicarse la vacuna.