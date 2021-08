Delta: advierten que ya estamos a un paso de que la circulación sea comunitaria

El inmunólogo e investigador del Conicet, Jorge Geffner, analizó ayer la situación sanitaria respecto a los nuevos casos de la variante Delta del coronavirus y afirmó que es necesario prepararse “para un escenario de circulación comunitaria amplia”. A todo esto, en el país se registraron 229 muertes y 8.160 nuevos contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas.

Concretamente, el inmunólogo aseguró que “va a haber circulación comunitaria amplia de la variante Delta”, una variante que preocupa porque, como se viene explicando, es mucho más transmisible y por otra parte, exige un sistema completo de dos dosis de vacunación.

Geffner sostuvo que la transmisión comunitaria de la variante Delta, que se detectó por primera vez en India en octubre pasado, “se está conteniendo por el contralor que se hace a todos los ingresos del exterior. Ya tenemos ente 90 y 100 casos detectados, no se ha esparcido esta variante, pero en algún momento comenzará a circular”.

En otro orden, se refirió a la combinación de vacunas y afirmó que los estudios realizados demostraron que “reemplazar el segundo componente se Sputnik V por Oxford-AstraZeneca o por Moderna no comprometía en absoluto la eficacia de la vacuna y tampoco la seguridad”.

A su vez, detalló que la vacuna Sputnik V es “en sí misma una vacuna heteróloga porque tiene dos componentes distintos” y agregó que en el calendario de vacunación de Argentina también “hay mucha experiencia en vacunas dobles, triples, o séxtuples”.

El especialista, además, aclaró que “es lógico que se abran más actividades, pero tendría que ser con suma precaución, por ejemplo a nivel de la escolaridad yo no abandonaría en absoluta el sistema de burbuja mientras persista esta amenaza de la variante Delta y haya gente mayor de 40 y 50 años que no tenga el esquema completo de dos vacunas”.

En ese sentido, aseguró que “mantendría a rajatabla el uso de barbijo, distanciamiento, airear los ambiente y sistema de burbujas en los colegios.

Estamos en un momento de más tranquilidad hoy por hoy en la Argentina, en Uruguay, en todo el cono sur porque bajó un 70% el número de casos, pero tenemos la amenaza de la variante Delta”.

Los casos en provincia

A todo esto, la subsecretaria de atención de cuidados integrales del Ministerio de Salud Bonaerense, Alexia Navarro, dijo ayer al referirse a la variante Delta del coronavirus que “en la provincia de Buenos Aires, hasta el momento, tenemos 40 casos asociados a viajeros y 2 a convivientes de los viajeros”.

La funcionaria detalló que “el trabajo que se está haciendo entre todos nos permite que podamos evitar la circulación comunitaria de la variante Delta, que no sabemos cuándo sucederá. Por eso siempre recordamos que hay que seguir con todos los cuidados y no relajarnos”.

Al referirse a si hay escasez de vacunas, Navarro aseguró: “No hay faltantes y para aquellos que se aplicaron la primera dosis de Sputnik V, continuamos con la estrategia de combinación de vacunas para que puedan completar con el esquema de inmunización y estamos teniendo un 98% de aceptación”. En esa línea, la funcionaria bonaerense expresó que a “los que recibieron Sputnik se les esta aplicando la Moderna o AstraZeneca”.

Las cifras del país

Argentina, en tanto, reportó ayer otros 229 decesos y 8.160 casos positivos de coronavirus, según el Ministerio de Salud de la Nación, que agregó que, con estos datos, suman 110.070 los fallecidos y 5.124.963 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria agregó que son 3.377 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 48,8% en el país y del 48,1% en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

De los 5.124.963 contagiados, 4.796.048 ya recibieron el alta médica, en tanto 218.845 casos permanecen activos. El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 97.742 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 21.193.092 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.014 casos, en la Ciudad de Buenos Aires 477, en Catamarca 256, en Chaco 206, en Chubut 165, en Corrientes 7, en Córdoba 1.465, en Entre Ríos 179, en Formosa 161, en Jujuy 106, en La Pampa 170, en La Rioja 143, en Mendoza 278, en Misiones 185, en Neuquén 149, en Río Negro 202, en Salta 272, en San Juan 182, en San Luis 127, en Santa Cruz 21, en Santa Fe 525, en Santiago del Estero 181, en Tierra del Fuego 29 y en Tucumán 660.

A nivel local, la última actualización de la Sala de Situación del Ministerio de Salud bonaerense reportó que La Plata tiene un total de 81.715 contagios y 2.561 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.