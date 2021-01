Hoy les propongo analizar un comportamiento que todos tenemos, se llama “scrolling” o bajándolo al llano sería el acto de deslizar frenéticamente contenidos con el pulgar. Una nueva forma de hacer “zapping”, ahora con nuestro teléfono. En la cama, el sillón, la reposera o la mesa. Un hábito inconsciente que está bueno repasar.

Al parecer, somos nosotros los que elegimos lo que consumimos pero en determinado momento perdemos el control. Es que a partir de la reiteración de algunos comportamientos opera un algoritmo (una especie de memoria) que registra y estandariza nuestros intereses. Dicho de otra manera, si un día tuviste curiosidad por dos o tres noticias de la farándula, es probable que con el tiempo sufras una mutación cerebral y te conviertas en Polino. ¡Alerta!

Es natural que busquemos un descanso mirando contenidos al azar, a fin de cuentas, no es la intención plantear estos párrafos como la búsqueda de un ser cultural superior. El riesgo es que, a partir del mencionado algoritmo, nuestro bagaje informativo, o sea, el contenido de nuestra mente, se inunde de residuos, por eso debemos estar alertas y “engañar” al sistema.

Un par de tips

Están avisados, esta gente visualiza lo que hacemos y nos “muestra” publicaciones con una regla matemática, por eso es importante que, de vez en cuando, hagan una depuración de perfiles eliminando aquellos que no aporten valor o no se ajusten a tus intereses reales accionando sobre lo que verdaderamente te motive, estimule y te haga crecer ampliando horizontes. Buscar referentes de tu profesión, temas sobre los que quieras aprender y todo lo que se te ocurra para evitar la mutación de un órgano que se alimenta con lo que vos le aportes. Otro consejo es controlar el tiempo, regularlo y en todo caso preestablecer el motivo por el cual vas a usar el teléfono.

No está mal hacer “zapping”, de hecho, es una forma de “desconexión”, una navegación sin sentido que no busca nada sino que encuentra. El tema es que ese comportamiento puede establecer un patrón definitivo que condiciona todo lo que vas a recibir como estímulo. El desafío es moldear nuestra cabeza para que nos ayude en la vida cotidiana, todo depende de cómo la tratemos. Por eso, el desafío es racionalizar el uso de las redes. Hagamos scrolling pero siempre con el control en nuestra mano. ¿Qué dijo Polino?