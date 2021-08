Viajes y descuentos por un “pinchazo”

Viajes gratuitos en taxi, tarjetas regalo para ir de vacaciones o descuentos en ropa y en comida son algunos de los incentivos que una decena de empresas están ofreciendo en el Reino Unido para animar a los jóvenes a vacunarse contra el Covid-19.

Inglaterra, ajena desde julio a distancias sociales, límites de aforo y mascarillas en interiores, fió su entrada a la ‘nueva normalidad’ al avance de la campaña de vacunación, en una carrera contrarreloj ante la propagación implacable de la variante Delta.

Con unos 30.000 casos y un centenar de fallecimientos por Covid-19 al día, el Reino Unido aspira a acelerar su plan de inmunización de la población para afrontar con garantías los meses de invierno, aunque se está topando con la reticencia de algunos grupos.

Según una encuesta de la Oficina de Estadísticas Nacionales, el 4 por ciento de los adultos no quiere vacunarse o se encuentra indeciso, una cifra que asciende al 11 por ciento entre los jóvenes de 16 a 17 años, al 5 por ciento en el grupo de 18 a 21 años y al 9 por ciento entre los de 22 a 25 años.

Contra el recelo hacia la vacuna, algunas empresas han tomado cartas en el asunto y están ofreciendo recompensas a cambio del pinchazo, una iniciativa que el ministro de Sanidad británico, Sajid Javid, calificó de “fantástica” para tratar de acelerar la inoculación entre los jóvenes y otros sectores reacios a vacunarse.

Es el caso de la población negra en el Reino Unido, que muestra una tasa de indecisión del 21 por ciento, frente al 4 por ciento en los adultos blancos, según datos de la ONS publicados en agosto.

“Con más de 84.000 vidas ya salvadas y 23 millones de infecciones prevenidas, reciban la vacuna lo antes posible y aprovechen estas excelentes ofertas, ya sea para viajes en taxi, pases para el gimnasio o vacaciones con familiares y amigos”, animó Javid en un comunicado.

Se han sumado a la campaña la cadena de supermercados Asda, con vales de 10 libras (11,70 euros) para gastar en ropa; la web de viajes y ocio lastminute.com, que reparte tarjetas regalo de 30 libras (35,10 euros), y la aplicación Free Now, que ofrece viajes en taxi gratuitos.

También forman parte de la lluvia de descuentos Uber, Deliveroo, Bolt y el operador de buses interurbanos National Express, que compensará a mil personas vacunadas con un billete de viajes ilimitados válido durante cinco días.

En Inglaterra, siete de cada diez jóvenes de entre 18 y 29 años ya han recibido la primera dosis de la vacuna, según cifras del servicio público de salud (NHS, en inglés), una proporción que el Gobierno británico espera ampliar con los incentivos de las empresas.

“¡A todos nos gustan los descuentos! Claro que es una buena idea”, exclaman entusiasmadas Trisha y Esha, dos estudiantes de 16 años que ven con buenos ojos las recompensas. Eso sí, tienen claro que “viajar gratis en taxi” no será su principal aliciente para vacunarse, sino protegerse a ellas mismas frente al Covid-19.