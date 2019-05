El 58% de los votantes "no" cree en el gesto de apertura de Cristina

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en los perfiles del diario en las redes sociales, consideró que el anuncio de Cristina Kirchner -en el cual aseguró que se presentará como vice en una fórmula presidencial con Alberto Fernández- no representa un gesto de mayor apertura o pluralismo.

De hecho, ante la pregunta “¿Cree que el gesto de Cristina representa una mayor amplitud?”, el 58 por ciento (344 votos) de los participantes respondió que “no”, mientras que el 42 por ciento (254 votos) contestó que “sí”. En total, participaron del sondeo virtual de este diario 598 lectores.

El TOF2 autorizó a Cristina a no concurrir al juicio

El Tribunal Oral Federal 2 autorizó esta semana a la ex presidenta Cristina Kirchner a no concurrir a las próximas audiencias del juicio que se le sigue por fraude en la obra pública, siempre y cuando justifique que tiene superposición con funciones de labor parlamentaria en su condición de senadora nacional.

De esta forma, al reanudarse la audiencia, mañana, a las 9.30. en los tribunales de Retiro, la defensa de la ex mandataria tendrá que justificar que tiene algún tipo de labor parlamentaria si decide no concurrir.

El abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, pidió que se la exima de no asistir durante el desarrollo del juicio y argumentó que no sólo conoce la acusación que se está ventilando en las primeras audiencias, sino que además "en virtud del cargo que ostenta, debe cumplir tareas oficiales que pueden superponerse con el desarrollo de las audiencias".

"Como consecuencia de lo expuesto se advierte que la intervención personal de los acusados, en la etapa de lectura de las acusaciones que pesan en su contra, resulta una obligación ineludible para los mismos, dado el carácter personalísimo de los derechos involucrados", explicó el Tribunal en su fallo.

Para los jueces, el "referido cumplimiento de tareas oficiales con motivo del cargo que ostenta como Senadora Nacional luce razonable a la luz de la necesaria protección que es dable procurar a la institución parlamentaria como órgano deliberativo y representativo de la voluntad popular".

No obstante, aclararon que "ello siempre que se acredite la superposición de aquéllas labores con las audiencias de juicio, lo que conducirá además al cumplimiento de la segunda regla, pues la mera invocación de ´tareas oficiales´ no permite dar por satisfecho el estándar referido".

Superposición de funciones

"Habremos de hacer lugar a la petición de Fernández de Kirchner para no comparecer a las próximas audiencias de lectura, siempre y cuando se acredite debidamente la superposición de las funciones de la labor parlamentaria con la celebración de cada una de las audiencia de debate" y "de no ser así deberá concurrir en forma personal a esos actos procesales", aclararon los jueces.

Por otra parte, rechazaron un pedido de Carlos Kirchner, ex funcionario de Planificación Federal y primo del fallecido Néstor, de seguir el juicio por videoconferencia.

"No constituye un argumento de peso el vinculado a los horarios en los que se producen los traslados de los detenidos porque, por un lado, las audiencias en este debate están previstas para únicamente los días lunes de la semana", replicó el Tribunal.

"El Servicio Penitenciario Federal extremó las medidas para que aquellos sean realizados en el menor tiempo posible, sin establecimientos intermedios entre la unidad en que se aloja y la Alcaidía del edificio", agregó.

Por eso, decidieron "imponer a su letrado Carlos Alberto Beraldi, para el caso de acreditar debidamente el extremo referido, el deber de informar de todo cuanto suceda a su asistida en cada una de esas jornadas, para lo cual se le habrá de entregar al finalizar cada una de ellas una copia digital de lo acontecido y deberá acreditarlo".