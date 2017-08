Pensar el futuro del Estado

COMENTARIOS

John Keynes afirmó: “A largo plazo, estamos todos muertos” y Woody Allen señaló: “Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida”. Detrás de la broma está la paradoja con que nos aproximamos al futuro del Estado y la Administración Pública: el presente es acuciante, pero no podemos evitar anticiparnos al porvenir.

La decisión del gobierno de incluir en la agenda un Consejo Argentina 2030 manifiesta una intencionalidad de pensar el futuro, más allá de lo limitado de los alcances a la fecha. Los estudios prospectivos que venimos llevando a cabo derivan al menos en dos escenarios posibles pensados para el 2030: uno pesimista o distópico, y otro optimista o utópico. Uno de los llamados de atención en los análisis realizados es la presencia de dos escenarios contrapuestos en términos de distopías: por un lado, un futuro sombrío vinculado a un Estado que se expande restringiendo la libertad y ahogando el desarrollo (producto, entre otras cosas, de un control tecnológico muy fuerte que genera un Estado-policía); y por otro lado, el peligro de la incapacidad del Estado para mantener un mínimo orden institucional y territorial, tanto por falta de gobernanza como de gobernabilidad.

El desmembramiento del poder estatal se traduciría en un archipiélago de poderes minúsculos incapaces de generar algún grado de hegemonía y de visión compartida de futuro. Estaríamos ante partidos políticos híbridos que mutan ideológicamente y gremios atomizados, con menor fuerza debido a la alta informalidad en el trabajo. La relación de la nación con las provincias y municipios actuaría en forma fragmentada y de acuerdo a las pesas temporales que equilibran el poder. Contrariamente a esa mirada disruptiva, en un escenario utópico u optimista el Estado podría ampliar las fronteras de la inclusión, incrementando el compromiso e involucramiento de la ciudadanía.

Esto generaría una mayor interacción con las instituciones; el uso de las nuevas tecnologías no sería un dispositivo para el control sino para la ampliación de voces a partir de antiguas y nuevas formas de participación. El marco institucional articulador de las autonomías jurisdiccionales optimizaría la intervención estatal en lugar de promover múltiples poderes enfrentados que se neutralizan recíprocamente. Estos marcos nos ponen alertas respecto al tipo de Estado venidero, que no sería fruto de un despliegue espontáneo y natural, sino que dependería de cómo colaboremos en el comportamiento virtuoso de los diferentes actores.

Por ejemplo, la existencia de un ministerio denominado de Modernización, indica que se estaría dando curso a nuevas transformaciones, a pesar de que sus políticas actuales se focalizan centralmente en la implementación de plataformas tecnológicas, que podrían potenciar la calidad y el servicio al ciudadano, y sistemas de control a los empleados públicos con resabios de modelos disciplinadores

No se trata de pensar en el futuro como un destino preconcebido, si no de construirlo, deconstruirlo y reconstruirlo, marcando un horizonte a alcanzar. La idea es actuar en sentido propositivo. Los planteos no son definitorios, son flexibles y maleables. Actúan como prototipos evolutivos, pueden ir modificándose y ser disparadores para el pensamiento y la acción. Lo utópico, hay que proyectarlo como realidad y lo distópico, mitigarlo.<

(*) Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y el Centro de Investigaciones en Administración Pública.