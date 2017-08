Añejos machismos y prejuicios

COMENTARIOS

“Recuerdo cuando Pedro Ineris entró ensangrentado y dijo que el día anterior en la oficina de la Policía del Cesar le gritaban que era un roscón marica, que ponga a su mujer en caja, que no van a interrumpir la riña de gallos para arreglar lo que él arreglaría si fuese un hombre. Allí cayó muerto. Su mujer lo acuchilló ferozmente”.

“Y recuerdo a un joven que perdió un ojo pues su novia le clavó un tenedor. Otro con tajos en la espalda, ella lo atacó con un cuchillo. Uno lastimado feo en la cabeza por su esposa”. Eso cuenta en la cuna del vallenato, la Ciudad de Valledupar, Colombia, la trabajadora social del Municipio, Leticia Ramírez.

En nuestra provincia de San Juan, poco tiempo atrás, ocurrió el caso que me hizo pensar estas líneas. Alfredo Turcumán apuñalado por su mujer, también fue tratado de “maricón” en la seccional 3° de Trinidad al realizar la denuncia. Murió de un puntazo en el corazón.

Nos dice el Observatorio de la Organización de Mujeres Salvadoreñas (ORMUSA) que en el primer trimestre de 2017 se denunciaron 1,219 casos de violencia intrafamiliar y casi el 90% de las atrocidades las cometieron hombres, pero en más del 10% (157 casos) ellos fueron las víctimas.

Allí, en Puerto de La Libertad, Etelvo Rojas denunció a su novia luego de que le estrellara un vaso de vidrio en la cabeza. Ella se negaba a terminar la relación. La policía luego de tratar con desprecio al denunciante, repitiéndole:”marica, eres cholero (sirviente) de esa mujer”, detuvo a la agresora por intento de homicidio.

Acorralados por prejuicios, vistos con desprecio hasta en sus familias y desatendidos por el Estado, muchos de ellos violentos y victimarios, son víctimas de reacciones desesperadas y atroces de mujeres, también abandonadas frente a ellos, en un espiral de violencia infinita donde quien dé el último envión irracional, produce la masacre.

Otros, desoídos por la sordera oficial que aplica añejos machismos para resolver conflictos nacidos de relaciones enfermas, quedan pidiendo ayuda, abandonados, hasta que el desenlace de lo irreparable demuestra todos los fracasos.

Los intentan descalificar llamándolos “maricas”, “cobardes”, caricaturas débiles que no hay que socorrer, pero los casos de Inaris, Rojas y Turcumán me han decidido: cuando marche entre las multitudes de personas pidiendo con justicia #NiUnaMenos, alzaré el pedido de #NiunoMenos.

Para dejar los prejuicios atrás y ver a todas las víctimas de la locura instalada entre nosotros, los “humanos”.

(*) Directora de LAPyC, Instituto Latinoamericano Paz y Ciudadanía