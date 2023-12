Lala Pasquinelli, una de las 100 mujeres más influyentes del mundo

La poetisa, artista, abogada y activista feminista de raíces juninenses Lala Pasquinelli acaba de entrar a un grupo de mujeres que integran -entre muchas otras tal vez menos conocidas, pero no menos importantes en la lucha por los derechos de la mujer- la actriz Jane Fonda; la vicepresidenta colombiana Fracia Márquez; la joven luchadora contra el cambio climático Greta Thunberg; la escritora chilena Isabel Allende; la senegalesa Fatma Samoura (primera Secretaria General mujer de la FIFA); la expresidenta chilena Michelle Bachelet; la genial deportista olímpica rumana Nadia Comaneci; la torera española Conchi Reyes Ríos; la abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto; y la cantante de moda Billie Eilish, además de la Primera Dama de Ucrania, Olena Zelenska.

Todas ellas integran alguna de las listas de las 100 mujeres más influyentes del mundo seleccionadas cada año por la BBC, el servicio público de radio y televisión del Reino Unido. El “100 Women” de la BBC –tal el nombre de la distinción- se convirtió, desde que se creó la distinción en 2013, en un prestigioso premio destinado a visibilizar el aporte que realizan mujeres de todos los países para la construcción de un mundo. Pasquinelli acaba de ser incluida en la lista 2023.

“Me mandaron un mail en inglés y lo desestimé primero porque pensé que era una estafa o cualquier cosa. No le di bolilla. Pero me mandaron un whatsapp avisándome del mail y ahí sí le di mi atención. Y bueno… así me comunicaban que me habían elegido y que me pedían autorización para incluirme en ese listado. Fue muy sorpresivo, algo completamente inesperado porque no es algo a lo que aplicás o que sabés que te seleccionan o nada. Te avisan cuando ya estás”, contó Pasquinelli con tono entre divertido y de satisfacción cómo fue notificada sobre esta distinción.

El 100 Women BBC premia por distintas categorías: Pioneras del clima, Cultura y Educación, Entretenimiento y Deporte, Política y Promoción y Ciencia, Salud y Tecnología. Pasquinelli fue distinguida puntualmente por su resonante campaña Mujeres que no fueron tapa (MQNFT).

Los comienzos de MQNST

“Al principio (2015) era solo una crítica a través de una muestra que criticaba la representación que se hacía de las mujeres en las tapas de las revistas donde aparecían siempre esas mujeres delgadas, blancas, jóvenes, sexualizadas, siempre hablando de su búsqueda del amor, de su búsqueda de la maternidad y de cómo el amor y la maternidad les traía la felicidad”, contó Pasquinelli por Radio Unnoba, en una entrevista que dio al programa “La Mañana de Unnoba Radio”.

Pero esta lucha –que derivó en una organización feminista que ella misma preside y que despliega una importante tarea de concientización- hoy sigue vigente en nuevas plataformas. “Bueno, las revistas ya casi no se imprimen, pero esos estereotipos siguen existiendo en redes sociales. Y podríamos analogar hoy lo que eran las tapas de las revistas quizás con los perfiles de las influencers, las mujeres más seguidas en el mundo en general”, explicó esta abogada lesbiana con un Magíster en Derecho y especialista en tributarismo que un día decidió dejar esa exitosa carrera profesional por esta lucha.

Pasquinelli –nacida en La Emilia, al norte de la provincia, pero criada en Junín, donde residen sus padres- admite descarnadamente cuál es el nuevo territorio donde debe darse la tarea de deconstrucción de esos estereotipos. “En las redes es un poco peor porque inclusive ni siquiera hay texto ya: solo aparecen los cuerpos nada más exhibidos para ser apreciados, y no hay ningún tipo de comentario, no hay ninguna historia que se cuenta, nada”.

MQNFT fue una suerte de “conversación que fue creciendo”. Muchas son mujeres “que viven ahí en Junín y otras compañeras que se fueron sumando y comenzaron a crecer en acciones”. Y hoy esas acciones pasan, entre otras, por el activismo digital. “Al principio intentábamos construir una mirada crítica sobre los medios de comunicación, sobre la cultura masiva. No solo criticábamos las revistas, sino las noticias, las publicidades, las series, la música. Después, en un momento nos dimos cuenta de que se había avanzado un montón en esa conversación”.

Cambios que hoy son evidentes

¿En qué se ven esos progresos? Pasquinelli enumera: “Por ejemplo, hay titulares de diarios que quizás hubieran salido en 2015, 2016, y hoy hay un público muchísimo más masivo que no los deja pasar. Con la publicidad pasa lo mismo. Se fueron sumando muchas compañeras en la nueva generación también de revistas más jóvenes, muy inspiradas en todo el trabajo de las más grandes, y así fue que empezamos a dar el paso siguiente, a construir una mirada crítica, que es poner sobre la mesa, sacar a la luz, darle jerarquía a los relatos de la vida de las mujeres que no encajan en ese relato hegemónico y también poner a circular otras imágenes”.

Fruto de esta maduración es una campaña de gran repercusión: “Hermana, liberá tu panza”, que insta a asumir el propio cuerpo despojándose de la construcción de ideales hegemónicos y la mirada del otro. “Hermana soltá la novela, también son ideas que vienen a justamente hackear ese relato, esa representación masiva con otras historias”.

El movimiento MQNFT hace 6 años graba un podcast y realiza un festival de “hackeo” de estereotipos en espacios educativos por el cual ya pasaron un millón de estudiantes. “También ahí en Junín lo hicieron muchos docentes y sigue haciéndose en 12 países. Es un proyecto bastante exitoso en ese sentido. Además editamos nuestros propios libros y creo que este reconocimiento tiene un poco que ver con eso, con ese trabajo sostenido en el tiempo, imagino yo ¿no?”, se pregunta Lala respecto de la distinción de 100 Women BBC.

A modo de reflexión final –de las muchas y muy jugosas que dio Pasquinelli en el programa de Radio Unnoba- reproducimos aquí la que explica la cosmovisión del espacio de activismo –o “artivismo”, como le gusta decir a su creadora- que inspira a MQFNT: “Nosotras trabajamos la hipótesis de que el ideal de belleza es un dispositivo educativo en la vida de las mujeres que va modelando nuestra identidad hacia lo femenino como una identidad sumisa. Si una no se ajusta a ese ideal de belleza, aprende, por ejemplo, desde la vergüenza, a negarse experiencias o el disfrute. Pero también a negarse posibilidades, porque así como había compañeras que decían que no se animaban a ir a la playa por su panza, o algunas, me acuerdo, que vivían en Mar del Plata y no iban a la playa por vergüenza, había otras que no se animaban a ir a una entrevista de trabajo, u otras que no se animaban a hablar en la facultad. O sea, la belleza funciona ahí como un dispositivo político de control de los cuerpos de las mujeres y de producción de unas identidades que son sumisas”.

Y completó la idea explicando que “los rituales de la belleza tienen mucho de dolor y de sufrimiento. Y con esos rituales a los que somos sometidas desde muy pequeñitas, vamos normalizando la violencia. La violencia sobre nuestros cuerpos como natural de la experiencia de ser mujeres. De alguna manera eso nos dispone como víctimas de la violencia de género, porque se van normalizando ciertos niveles de crueldad sobre nuestros cuerpos de diferentes maneras. Hoy en redes sociales podemos ver fotos, imágenes, videos de mujeres en quirófanos, recién cocidas, sacándose unas fotos y mostrando sus cuerpos… Esto también hace que se tolere mejor socialmente la crueldad sobre esos cuerpos”.