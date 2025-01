Arrancan las extraordinarias, con más desafíos para el oficialismo

La primera semana de las sesiones extraordinarias que comienzan hoy estarán, en principio, monopolizadas por las negociaciones que encarará mañana el Gobierno con los bloques dialoguistas, con el fin de conseguir respaldo para eliminar las elecciones PASO, con la cual se definían los candidatos a cargos electivos.

El Poder Ejecutivo convocó hasta el 21 de febrero a sesiones extraordinarias para debatir un paquete de iniciativas de índole electoral, de seguridad y económicas.

La mayoría de los proyectos se deben tratar primero en la Cámara de Diputados, mientras que el Senado debe analizar la ley antimafias, y los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla a la Corte Suprema de Justicia.

Negociaciones

Para poder avanzar en el tema central propuesto por el Gobierno que es la eliminación de las PASO, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, convocó a una reunión para mañana martes a los presidentes de los bloques dialoguistas de diputados, Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo De Loredo (UCR) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal). Por La Libertad Avanza también estarán el presidente del bloque Gabriel Bornoroni y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Hasta anoche confirmaron que asistirán a la reunión en Casa de Gobierno, Ritondo y De Loredo, ya que Pichetto considera que ese encuentro debe concretarse en el ámbito del Congreso Nacional.

El oficialismo debe alcanzar un acuerdo con bloques opositores ya que esa iniciativa se debe aprobar con 129 votos positivos y 37 en el Senado, con lo cual solo podrá concretarlo si existe respaldo de las bancadas dialoguistas.

Hasta ahora, el PRO y un sector de la UCR estarían a favor de suspender las PASO para las elecciones de octubre de este año, y analizar para el futuro una reforma de fondo sobre las elecciones primarias. Pichetto pegaría el faltazo.

En la oposición, incluso la “dialoguista”, no cayó bien que el Gobierno no haya incluido en estas sesiones extraordinarias el Presupuesto 2025. Ven una “jugada electoral” seguir con el mismo proyecto desde hace dos años.

El reclamo de tratar la “ley de leyes” contemplado la semana pasada en el comunicado del partido que lidera Mauricio Macri y que generó ruido interno, luego de que los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y parte de los legisladores tomaran distancia, fue desestimado por los libertarios.

Mientras, el oficialismo está empeñado en eliminar las PASO. Repite que genera un gasto de 150 millones de dólares.

Pero en este escenario, el oficialismo solo tendría el apoyo opositor para una suspensión de las elecciones primarias, lo que hasta es rechazado por el presidente Javier Milei, que quiere directamente la anulación y para ese objetivo instruyó a la tropa libertaria.

Por ese motivo, y hasta que no se alcance un acuerdo entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas, no se convocará al tratamiento formal en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, que conducen los diputados Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar.

También el Gobierno incluyó en el temario el proyecto de Ficha Limpia para que no puedan ser candidatos los dirigentes condenados en segunda instancia por hecho de corrupción, que el Poder Ejecutivo debe girar al Congreso Nacional. Una iniciativa rechazada de plano por el kirchnerismo.

Otros temas

En cuanto al temario vinculado al paquete de proyectos de Seguridad, la ley Antimafia para combatir el crimen organizado y el narcotráfico tiene sanción de Diputados y dictamen de comisión en el Senado, con lo cual se podría tratar en la Cámara alta.

Las reformas del Código Penal propuestas en el proyecto sobre crimen organizado se aplicarán en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos.

Una de las modificaciones que se contempla es una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito.

Otro de los proyectos que quiere aprobar el oficialismo es la reforma del Código Procesal Penal sobre Reincidencia para evitar la puerta giratoria de los delincuentes, cuando ya tienen otros procesos por otros delitos.

El despacho establece que, si alguien está procesado y se comete un nuevo delito, se proceda a la detención, al modificarse el concepto de reincidencia por reiterancia para terminar con la denominada “puerta giratoria”.

En el temario se incluyó una reforma del Código Procesal Penal para implementar el Juicio en Ausencia que se podría aplicar para los acusados iraníes y libaneses del atentado terrorista a la sede de la AMIA, que tiene despacho de las comisiones de Legislación Penal y Justicia.

El proyecto que tiene dictamen de comisión permitirá juzgar a funcionarios y exministros del gobierno iraní acusados de ser los autores intelectuales del ataque contra la sede judía, que habría sido cometido por militantes de la agrupación terrorista Hezbolá.

La Argentina había pedido la extradición de los exministros de Defensa, Ahamad Vahidi; de Seguridad, Alí Fallhijan; del extitular de Seguridad, del ministro de Economía y excomandante de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai; del ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Moshen Rabbani; y del exsecretario de esa sede diplomática Ahmad Reza Ashgari.

Este criterio de juzgamiento sin el imputado presente durante el juicio será válido para delitos de lesa humanidad, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El juicio en ausencia solo procederá cuando se hubieran cumplido una serie de requisitos, como por ejemplo que el imputado declarado rebelde, “conociendo la existencia del proceso en su contra, no se presentare, no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial”.

También si “se hubieran hecho intentos razonables por tenerlo a derecho” durante cuatro meses “desde el dictado de una orden de captura nacional o internacional”, sin poder dar con su paradero.

La agenda se completa con otra iniciativa de Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos que deberá ser enviado por el Gobierno nacional.