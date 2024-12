La Vicepresidenta se despachó contra los tuiteros libertarios

A pesar de que con un comunicado por redes intentó bajarle la espuma a su enfrentamiento con el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel terminó peleando con tuiteros libertarios en X e incluso amenazó con iniciar acciones legales contra uno de ellos.

Si bien tuvo duros cruces con más de un usuario, sin dudas el que más llamó la atención fue el que protagonizó con Alejandro Sarubbi Benítez, miembro del canal de streaming Carajo, y abogado del influencer libertario Daniel Parisini conocido en redes como Gordo Dan.

El enfrentamiento virtual inició cuando Sarubbi Benítez retuiteó el comunicado con el que la vicepresidenta quiso hacer las paces con Javier Milei y opinó: “Victoria absoluta de las fuerzas del cielo. Y ni siquiera hicieron falta los dos carpetazos”.

Villarruel leyó este mensaje como una amenaza y contestó (también por X): “Por favor publiquen los ‘dos’ carpetazos. Estoy ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre mi y mi familia. Voy a estar esperando la difusión de eso para hacer las correspondientes acciones legales entre ellas contra vos que fogoneas hacer inteligencia sobre los ciudadanos”.

Pero esto no calló al abogado que subió la vara de la discusión. “¿Acciones legales? Yo te diría que te queda mal hacerte la pícara y abusar del poder”, lanzó luego de marcar la diferencia entre ambos: “Sos el poder del Estado y yo el ciudadano”

En ese mismo mensaje Sarubbi Benítez deslizó “no hay que olvidarse que un grupo de gordos con nulo poder, orgánicamente y a fuerza de memes metimos al mejor presidente de la historia (y a vos también te metimos), como así también decretamos la muerte política de tantos otros. Ayudalo al Javo y cerrá el o... Es tu única misión. Aprovecho la ocasión para enviarle mis saludos a los ministros Petri y Bullrich”.

Aunque ese fue el enfrentamiento más fuerte, la vicepresidenta también se tomó el tiempo de contestarle a otros usuarios libertarios.

Por ejemplo a uno que la trató de “zurda de mier..” y le pidió la renuncia le respondió: “Me divierte cuando me dicen zurda los salamines de Twitter mientras los zurdos me ven como su peor pesadilla. Debo reconocer que nunca te aburrís en este país”.

En tanto que a otro tuitero que la cuestionó por no asistir a las reuniones de gabinete le contestó: “Trabajo en el Senado y técnicamente no soy parte del gabinete. Con 7 senadores sacamos la ley bases y cada sesión lleva mucho tiempo, así que estoy cumpliendo con la función que constitucionalmente tengo. Pero como usan mi nombre en armados que no tengo ni participo simplemente lo aclaro”.