La Corte Suprema confirmó el juicio oral contra Cristina Fernández por las causas Hotesur y Los Sauces

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso extraordinario presentado por la ex presidenta Cristina Fernández, el diputado nacional Máximo Kirchner y otros imputados en las causas Hotesur y Los Sauces, por lo que quedó confirmado el fallo que revocó el sobreseimiento y ordenó la realización de un juicio oral.

Las causas investigan presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y admisión de dádivas vinculados a las sociedades Hotesur y Los Sauces, en las que la familia Kirchner es

propietaria.

En 2021, el Tribunal Oral Federal N° 5 había decidido sobreseer a los acusados, al argumentar violaciones al principio de ne bis in idem. Ne bis in idem es una expresión en latín que se traduce como "no dos veces sobre lo mismo". Es un principio jurídico fundamental que establece que una persona no puede ser juzgada o sancionada más de una vez por los mismos hechos. Este principio es esencial en los sistemas legales para garantizar la seguridad jurídica y evitar la doble incriminación.

Sin embargo, esa decisión fue revocada en septiembre de 2023 por la Cámara Federal de Casación Penal.

El recurso extraordinario presentado por la defensa fue Cristina Kirchner ahora fue rechazado por la Corte, que consideró que no se trataba de una sentencia definitiva ni de una cuestión federal que justificara su intervención.

Los jueces señalaron además que los planteos sobre garantías procesales y la aplicación de leyes más benignas solo podrán ser tratados en el juicio oral.

“La defensa no logró demostrar un agravio actual, concreto y real, más allá del sometimiento al proceso penal”, expresó el fallo firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Con esta decisión, la causa deberá continuar en la etapa de juicio oral, donde se determinarán los hechos y responsabilidades de los imputados, entre los que también se encuentra la sobrina de Cristina Kirchner e hija de Alicia Kirchner, Romina de los Ángeles Mercado.

"La fundamentación autónoma requiere que el escrito de interposición del recurso extraordinario contenga un relato prolijo de los hechos de la causa de relevancia principal, que permita vincularlos con las cuestiones que se plantean como de naturaleza federal mediante una crítica concreta y razonada de los argumentos en que se basó la sentencia que se impugna”, indicó el alto tribunal.

En esa misma línea, señaló que “resulta exigible rebatir todos y cada un