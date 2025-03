Macri aseguró que está "absolutamente de acuerdo" con cerrar una "alianza" en la Provincia entre el PRO y LLA

El ex mandatario Mauricio Macri aseguró hoy que está “absolutamente de acuerdo” con que el PRO, el partido que preside, concrete “una alianza” con La Libertad Avanza para las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

No obstante, el ex presidente aclaró que “todavía no hay nada concreto” y al respecto reconoció que aún se encuentran "en la fase de palabras y fotos" antes de cerrar un acuerdo.

Así se expresó Macri al ingresar a la sede nacional del PRO en el edificio de Balcarce 412 para participar de una reunión ejecutiva vinculada a la estrategia electoral.

Consultado sobre esta alianza, el ex mandatario expresó: "Hubo una reunión positiva hace unos días en la Casa Rosada pero todavía estamos en la fase de palabras y fotos. No hay nada concreto".

Del encuentro en Casa de Gobierno, por el lado del PRO participaron el jefe del bloque de diputados nacionales y presidente del partido en la provincia, Cristian Ritondo, y el diputado nacional Diego Santilli. Fue una cumbre de los máximos representantes de ambos partidos en la provincia. Los recibieron el mismísimo Presidente, Javier Milei, y su hermana Karina.

El vocero presidencial Manuel Adorni fue quien difundió la foto en su cuenta de la red X con un texto más que sugerente: “Estamos concentrados en erradicar el populismo de nuestro país y la provincia de Buenos Aires se lleva todas las miradas. Para conseguirlo avanzamos en trabajar en conjunto a fin de integrar nuestras propuestas y darles a los bonaerenses un futuro mejor”, dice en el posteo que acompaña la foto.

Pero, al menos hoy, Macri no le dio a ese encuentro más que una importancia gestual a la eventual unión que persigue un objetivo común para ambas fuerzas: derrotar al gobernador Axel Kicillof.

Macri simplemente cerró el contacto con la prensa afirmando: “Hoy venimos a reunirnos para seguir trabajando y ver como ayudar a que la Argentina salga adelante con nuestro compromiso y con todos los argentinos. Colaboramos como no lo hecho nunca nadie con la Libertad Avanza en este año y medio de gestión".