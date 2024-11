Cristina: “No me van a hacer arrepentir de nada”

La expresidenta Cristina Kirchner reapareció ayer en un acto público en la Asociación Atlética Quimsa, de Santiago del Estero, en la que fue su primera presentación oficial como flamante titular del Partido Justicialista, tras la ratificación de su condena en la causa Vialidad y luego de que el Gobierno de Javier Milei anunciara la quita de su jubilación de privilegio.

“Nunca soñé que iba a ser presidenta y que además iba a ser parte de un proyecto que desendeudó al país. Lo hicimos, por eso el castigo que me quieren imponer al lado de otros que sufrieron quienes continúan desaparecidos... el precio es bastante poco y estoy dispuesta a pagarlo. No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice, de nada”, advirtió, y dijo que eso es algo que “no me van a perdonar nunca. La condena y la proscripción son el vuelto de esas decisiones”.

En el marco del Día de la Militancia peronista, la exmandataria se mostró acompañada del gobernador Gerardo Zamora; del vicegobernador y líder del PJ santiagueño, José Emilio Neder; y legisladores provinciales. Su aparición fue al ritmo del tema “Fanático”, en el que Lali Espósito abunda en críticas veladas contra Milei. Aunque por momentos la voz de la ídola pop se superpuso con cánticos del tipo “Vamos a volver”.

“Vengo a darles las gracias porque, más que nadie en toda la República, Santiago siempre acompañó las propuestas que vinimos a hacerles a los argentinos desde el 2003. Decía mi abuela que es de bien nacido ser agradecidos, aunque muchos se olvidan”, fueron las primeras palabras de Cristina, en una frase que se interpretó como dirigida a la interna del PJ. También le apuntó a Milei: “A los peronistas nos gusta la propiedad privada, pero la de todos, no solo la de los pocos que tienen guita, que son los que cuida este Gobierno”, aclaró.